大陸片面稱納管我宗教人員 內政部駁斥：侵犯宗教自由及人身安全

中央社／ 台北17日電
寺廟示意照。圖／ingimage
中國印發「宗教教職人員網絡行為規範」，納管台灣宗教教職人員。內政部今天說，對此予以嚴正駁斥，台灣是自由民主國家，中國粗暴將台灣宗教教職人員納入規範，已嚴重侵犯台灣宗教自由及人身安全。

中國國家宗教事務局昨天印發「宗教教職人員網絡行為規範」，禁止宗教人員通過網路借教斂財、以修建宗教活動場所或舉辦宗教活動等名義募捐；禁止組織及參與商品營銷、直播帶貨、打賞等商業性表演及演藝活動，且同步納管台灣宗教教職人員。

內政部今天透過新聞稿表示，台灣是自由民主國家，基於中華民國憲法第7條平等原則，宗教信仰與言論自由受憲法保障，政府不會專門針對宗教人士制定網路行為規範，中國粗暴將台灣宗教教職人員納入規範，已嚴重侵犯台灣宗教自由及人身安全。

內政部呼籲，台灣宗教團體或宗教人士前往中國境內，務必審慎評估風險，如確有赴中國進行交流必要，可至內政部「赴中國交流資訊公開專區」登錄，以利政府可在民眾赴中國期間，提供必要協助及守護民眾的交流安全。

