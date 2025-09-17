快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

吳志中：台海和平穩定關係印太安全 牽動全球供應鏈

中央社／ 台北17日電

比利時佛拉蒙大區議會議員團訪台，外交部政次吳志中於晚宴時表示，近年台佛合作成果豐碩，尤其在離岸風電與半導體領域；而台海和平穩定不僅關係印太安全，更牽動全球供應鏈與經貿發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中16日晚間宴請比利時佛拉蒙大區議會議員團，歡迎由該大區議員暨比利時聯邦參議員范魯維（KarlVanlouwe）所率訪團一行9人。雙方就深化台佛關係、離岸風電發展與推動科技合作等議題交換意見。

吳志中指出，近年台佛合作成果豐碩，尤其在離岸風電與半導體領域表現突出，例如台船與德美（DEME）集團合資成立「台船環海公司」（CDWE），共同推動離岸風電船舶建造。此外，台灣也與佛區知名研究機構「校際微電子研究中心」（IMEC）合作，為半導體產業注入新動能。

吳志中強調，台海和平穩定不僅關係印太安全，更牽動全球供應鏈與經貿發展。

范魯維則提到，台佛共享創新與永續價值。今年5月佛拉蒙大區議會通過「加強與台灣經濟合作關係」決議，除支持台灣參與國際組織外，也展現強化雙方實質合作的決心。期盼雙方在全球局勢快速變動下，能持續深化在綠能轉型、供應鏈韌性及科技合作等領域的夥伴關係。

外交部表示，台佛交流與合作近年日益密切，雙方將持續攜手拓展多元合作，深化友誼，共同守護印太及全球的和平、穩定與繁榮。

關係 台海 印太 外交部 吳志中 比利時

延伸閱讀

美台攜手擴大中央太平洋電纜 外交部：共促印太繁榮

法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

法國參議院友台小組副主席率團訪台 將晉見蕭副總統

美媒：無法進白宮見川普 成台灣關稅談判一大障礙

相關新聞

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

2026九合一選舉，相關民調陸續出爐，有媒體公布台南大戰，國民黨立委謝龍介雖落後民進黨立委陳亭妃，但大贏民進黨立委林俊憲...

大鬧公所、找議員施壓！台南傳奧客硬拗颱風災民補助 政院回應

周刊王報導，颱風丹娜絲重創台南，卻有不理性「奧客」硬拗補助、大鬧公所等。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所說，「奧客」字眼可...

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

大陸片面稱納管我宗教人員 內政部駁斥：侵犯宗教自由及人身安全

中國印發「宗教教職人員網絡行為規範」，納管台灣宗教教職人員。內政部今天說，對此予以嚴正駁斥，台灣是自由民主國家，中國粗暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。