吳志中：台海和平穩定關係印太安全 牽動全球供應鏈

比利時佛拉蒙大區議會議員團訪台，外交部政次吳志中於晚宴時表示，近年台佛合作成果豐碩，尤其在離岸風電與半導體領域；而台海和平穩定不僅關係印太安全，更牽動全球供應鏈與經貿發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中16日晚間宴請比利時佛拉蒙大區議會議員團，歡迎由該大區議員暨比利時聯邦參議員范魯維（KarlVanlouwe）所率訪團一行9人。雙方就深化台佛關係、離岸風電發展與推動科技合作等議題交換意見。

吳志中指出，近年台佛合作成果豐碩，尤其在離岸風電與半導體領域表現突出，例如台船與德美（DEME）集團合資成立「台船環海公司」（CDWE），共同推動離岸風電船舶建造。此外，台灣也與佛區知名研究機構「校際微電子研究中心」（IMEC）合作，為半導體產業注入新動能。

吳志中強調，台海和平穩定不僅關係印太安全，更牽動全球供應鏈與經貿發展。

范魯維則提到，台佛共享創新與永續價值。今年5月佛拉蒙大區議會通過「加強與台灣經濟合作關係」決議，除支持台灣參與國際組織外，也展現強化雙方實質合作的決心。期盼雙方在全球局勢快速變動下，能持續深化在綠能轉型、供應鏈韌性及科技合作等領域的夥伴關係。

外交部表示，台佛交流與合作近年日益密切，雙方將持續攜手拓展多元合作，深化友誼，共同守護印太及全球的和平、穩定與繁榮。

