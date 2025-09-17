聽新聞
0:00 / 0:00
綠選對會督導區出爐 台南、高雄、嘉義縣初選擬年底前完成
民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，會中初步同意要在今年底前完成台南市、高雄市、嘉義縣初選，並劃分各縣市責任督導區。
民進黨選對會成員，由邱義仁、徐國勇擔同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。
各縣市督導責任區分別為：
台北市：莊瑞雄、張宏陸
新北市：陳茂松、張宏陸、王定宇
桃園市：劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸
台南市：劉維鈞、張宏陸
高雄市：劉維鈞、張宏陸、王定宇、陳茂松
台中市：劉維鈞、張宏陸
基隆市：張宏陸、陳培瑜
新竹縣：徐國勇
苗栗縣：劉維鈞
彰化縣：劉維鈞、陳茂松、林益邦、陳培瑜
南投縣：林益邦
雲林縣：陳茂松
嘉義縣：莊瑞雄
嘉義市：莊瑞雄
宜蘭縣：劉維鈞
花蓮縣：劉維鈞
台東縣：莊瑞雄、陳茂松
屏東縣：張宏陸
金門縣、連江縣：陳培瑜
澎湖縣：王定宇
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言