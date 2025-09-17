快訊

綠選對會督導區出爐 台南、高雄、嘉義縣初選擬年底前完成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中央黨部。聯合報系資料照

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，會中初步同意要在今年底前完成台南市、高雄市、嘉義縣初選，並劃分各縣市責任督導區。

民進黨選對會成員，由邱義仁、徐國勇擔同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。

各縣市督導責任區分別為：

台北市：莊瑞雄、張宏陸

新北市：陳茂松、張宏陸、王定宇

桃園市：劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸

台南市：劉維鈞、張宏陸

高雄市：劉維鈞、張宏陸、王定宇、陳茂松

台中市：劉維鈞、張宏陸

基隆市：張宏陸、陳培瑜

新竹縣：徐國勇

苗栗縣：劉維鈞

彰化縣：劉維鈞、陳茂松、林益邦、陳培瑜

南投縣：林益邦

雲林縣：陳茂松

嘉義縣：莊瑞雄

嘉義市：莊瑞雄

宜蘭縣：劉維鈞

花蓮縣：劉維鈞

台東縣：莊瑞雄、陳茂松

屏東縣：張宏陸

金門縣、連江縣：陳培瑜

澎湖縣：王定宇

