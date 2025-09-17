民進黨支持度下滑 林岱樺：應思考改革重要還是派系選邊重要？

民進黨中央17日召開2026選舉對策委員會，討論地方大選責任區、初選行程等議題。已表態參選高雄市長的立委林岱樺表示，民進黨面對支持度下滑，必須以改革做實事，當大家在宣傳民調第一的同時，必須認真思考，是喚回民心重要，還是宣傳數字重要；是改革重要，還是派系選邊重要？

林岱樺指出，要以具體的改革行動，說真話、做實事，才能重拾民眾對民進黨的信心；面對大環境，進行大改革、鞏固大高雄是她義無反顧的責任。

林岱樺說，大家在宣傳「民調第一」的同時，究竟是初選時程重要，還是贏得大選重要，這是民進黨要認真思考的問題。

