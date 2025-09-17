美台攜手擴大中央太平洋電纜 外交部：共促印太繁榮

美國務院重申將與台灣攜手擴大中央太平洋電纜，外交部今天肯定美方展現與太平洋島國深化關係的決心，並樂見美方與區域夥伴共促印太和平與繁榮。

美中持續競逐對太平洋島國的影響力之際，美國務院16日重申建立自由開放的太平洋島嶼地區的承諾，並與台灣一起出資支持連接吐瓦魯的電纜分支線。國務院也提到，美國海岸防衛隊將持續擴大太平洋島的執法效能。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣與美、澳、紐、日等理念相近國家共同在台灣友邦吐瓦魯國協助建置「中央太平洋電纜」（Central Pacific Cable，CPC），有效提升吐國數位韌性及對外通聯效能，前已獲澳洲外長黃英賢（Penny Wong）公開肯定，對於美方再次以此良例說明理念相近夥伴在此區域努力的成就，以及展現與太平洋島國夥伴繼續深化關係的決心，台灣予以肯定。

外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作，共同促進太平洋友邦及印太地區的和平、穩定與繁榮。

