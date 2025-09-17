快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

美台攜手擴大中央太平洋電纜 外交部：共促印太繁榮

中央社／ 台北17日電

美國務院重申將與台灣攜手擴大中央太平洋電纜外交部今天肯定美方展現與太平洋島國深化關係的決心，並樂見美方與區域夥伴共促印太和平與繁榮。

美中持續競逐對太平洋島國的影響力之際，美國務院16日重申建立自由開放的太平洋島嶼地區的承諾，並與台灣一起出資支持連接吐瓦魯的電纜分支線。國務院也提到，美國海岸防衛隊將持續擴大太平洋島的執法效能。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣與美、澳、紐、日等理念相近國家共同在台灣友邦吐瓦魯國協助建置「中央太平洋電纜」（Central Pacific Cable，CPC），有效提升吐國數位韌性及對外通聯效能，前已獲澳洲外長黃英賢（Penny Wong）公開肯定，對於美方再次以此良例說明理念相近夥伴在此區域努力的成就，以及展現與太平洋島國夥伴繼續深化關係的決心，台灣予以肯定。

外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作，共同促進太平洋友邦及印太地區的和平、穩定與繁榮。

美國 美方 電纜 外交部

延伸閱讀

YTR劉力穎在韓被當街施暴！外交部出手「直接找出承辦員警」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

相關新聞

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

2026九合一選舉，相關民調陸續出爐，有媒體公布台南大戰，國民黨立委謝龍介雖落後民進黨立委陳亭妃，但大贏民進黨立委林俊憲...

大鬧公所、找議員施壓！台南傳奧客硬拗颱風災民補助 政院回應

周刊王報導，颱風丹娜絲重創台南，卻有不理性「奧客」硬拗補助、大鬧公所等。行政院雲嘉南災後復原前進指揮所說，「奧客」字眼可...

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

大陸片面稱納管我宗教人員 內政部駁斥：侵犯宗教自由及人身安全

中國印發「宗教教職人員網絡行為規範」，納管台灣宗教教職人員。內政部今天說，對此予以嚴正駁斥，台灣是自由民主國家，中國粗暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。