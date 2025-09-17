美台攜手擴大中央太平洋電纜 外交部：共促印太繁榮
美國務院重申將與台灣攜手擴大中央太平洋電纜，外交部今天肯定美方展現與太平洋島國深化關係的決心，並樂見美方與區域夥伴共促印太和平與繁榮。
美中持續競逐對太平洋島國的影響力之際，美國務院16日重申建立自由開放的太平洋島嶼地區的承諾，並與台灣一起出資支持連接吐瓦魯的電纜分支線。國務院也提到，美國海岸防衛隊將持續擴大太平洋島的執法效能。
外交部晚間發布新聞稿指出，台灣與美、澳、紐、日等理念相近國家共同在台灣友邦吐瓦魯國協助建置「中央太平洋電纜」（Central Pacific Cable，CPC），有效提升吐國數位韌性及對外通聯效能，前已獲澳洲外長黃英賢（Penny Wong）公開肯定，對於美方再次以此良例說明理念相近夥伴在此區域努力的成就，以及展現與太平洋島國夥伴繼續深化關係的決心，台灣予以肯定。
外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作，共同促進太平洋友邦及印太地區的和平、穩定與繁榮。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言