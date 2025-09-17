醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天
2026九合一選舉，相關民調陸續出爐，有媒體公布台南大戰，國民黨立委謝龍介雖落後民進黨立委陳亭妃，但大贏民進黨立委林俊憲。醫師、時事評論家沈政男驚呼直言，現任市長黃偉哲的表現讓綠營鐵票板塊崩盤，已經岌岌可危，台南市2026有可能「變天」。
沈政男指出，根據TVBS針對台南市長選舉民調，謝龍介已勝過林俊憲，只輸陳亭妃5個百分點。林俊憲從2026台南市長之爭出局成定數，如今要觀察的是，陳亭妃能抵擋謝龍介多久。而謝龍介為何會追上來，台南市長黃偉哲恐要負最大責任。
他說，台南市長黃偉哲上任後施政，加上民進黨政府對台南風災的救助都做得太差，使得各界認為的綠營鐵票板塊崩盤了。這些在TVBS對黃偉哲的施政滿意度追蹤，以及「天下雜誌」最新的縣市施政滿意度調查裡，黃也是吊車尾，可以得到驗證。
他進一步表示，2022大選時的選前民調，黃偉哲當時支持度51%，謝龍介31%，結果開出來是黃48％、謝龍介43％，代表在台南要講出挺藍是有壓力的，因此在民調上容易低估國民黨候選人的支持度。
而在2022年的台南市長選舉，黃偉哲雖連任卻只贏謝龍介幾個百分點，連任以來施政更加不得民心；而目前最新民調，陳亭妃僅領先謝龍介5個百分點，民調又易低估藍營候選人支持度，2026台南市長這一役，民進黨岌岌可危，很有可能變天。
沈政男也提到，民主政治的精神就在於換人換黨做看看，畢竟一人一黨再厲害，連續執政二、三十年早已彈性疲乏。而謝龍介能追上陳亭妃，藍白綠板塊的移動也是關鍵，民眾黨支持者對於謝龍介越來越認同也是原因。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言