萊爾校長限量紓壓球超搶手！開賣3分鐘秒殺 下波要等9月24日
國民黨在大罷免期間推出仿南方公園風格的「萊爾校長」動畫，廣受網友好評。近日推出周邊限量商品「萊爾校長紓壓球」，第一波今上午7時26分開賣，限量500顆，只要捐726元就贈送1顆，開賣三分鐘後秒殺，網友紛紛敲碗加碼。國民黨表示，第二波將於9月24日登場，敬請留意官方資訊。
國民黨日前發起「捐款守護正義，萊爾校長紓壓球送給你」，要為遭受司法迫害的黨公募資。第一波9月17日至9月23日捐款726元以上，贈送1顆；第二波9月24日至10月9日捐款823元以上，即贈送1顆；第三波 10月10日至售完為止，捐1450元以上，贈送1顆。
第一波萊爾校長紓壓球捐款活動，在開賣3分鐘內光速搶光，國民黨表示，感謝大家積極用行動守護正義，有人可能好奇，萊爾校長紓壓球小物怎麼這麼搶手？這個問題恐怕要問萊爾校長本人，如果萊爾校長不搞鬥爭，團結讓大家過好日子，想必沒有這麼多人需要紓壓。
國民黨表示，這次捐款活動的積極參與度，不只展現了大家想「捏爆」萊爾校長，更顯示大家守護正義、支持國民黨遭迫害黨工的決心。請第一波搶先捐款的好朋友們耐心等候，10月10日後會陸續寄出萊爾紓壓球。沒有參與到本次捐款小物活動的朋友也不用擔心，第二波捐款將於9月24日登場，敬請鎖定國民黨官方帳號相關資訊。
