光復節論戰 張亞中：國民黨必須在史觀與民進黨正面對決

民進黨秘書長徐國勇提出「沒有台灣光復節」主張。孫文學校總校長張亞中表示，民進黨上上下下盲目跟進，試圖扭曲這段歷史，為「台灣地位未定」找尋論述基礎，這也證明他長期主張，國民黨必須在史觀上與民進黨正面對決。

張亞中指出，民進黨的作為，正是其長期台獨史觀的典型作為，如果不能打贏這一場史觀的論述，中國國民黨或中華民國極有可能會失去在台灣繼續存在的基礎。

張亞中回顧，1945年台灣迎來了光復，重新回到中國的懷抱。然而，短短幾十年過去，光復的意義卻早已不再如當初般明確。如今的台灣，歷史觀和價值觀逐漸變得模糊，甚至被故意扭曲，社會因此分裂對立，消耗自己本該向前的力量。

張亞中說，一些皇民化後裔不惜歌頌日本的殖民統治，去否定清朝和民國政府在台灣的治理成果；更有一些台獨分離主義者透過篡改歷史，試圖切斷台灣與中華文化的聯繫。如今台灣光復80年。台灣似乎又陷入新的「被殖民」狀態；隨著「文化台獨」的推動，兩岸關係愈發疏離，甚至到彼此敵對、兵凶戰危的地步。

張亞中說，這些年來，中國歷史被從台灣的教科書中抹去，中華文化不再被視為台灣多元文化的主體。大約三分之二的台灣人甚至不再認為自己是中國人，年輕人比率更高。這群分離主義者為與中國歷史劃清界線，把清朝與民國的統治，和荷蘭、西班牙、日本的殖民統治放在同等地位，統統視為「外來政權」，令人痛心。

張亞中說，他們對台灣的歷史充滿著偏見與謬誤，他們認為清朝對台灣是消極治理，民國政府來台後則是以威權專制為主，二二八事件和白色恐怖成了國民黨血腥統治的證明。令人震驚的是，日本對台灣剝削、壓制與掠奪的殖民統治，在他們的眼中卻被美化成為日本為台灣帶來現代化，是台灣現代化的「啟蒙者」。

因此，他們不願意說「日本殖民」或「日據」，而是更傾向使用「日治」這個詞。他們也不願說「日本戰敗」，而是使用日本人用的「終戰」。他們也不喜歡用台灣「光復」，因為他們主張「台灣地位未定」，並宣揚台獨才是台灣的出路。

張亞中認為，目前在台灣政壇上活躍的當權者，朝野都有，他們的理由與動機雖然不同，但是他們在心態與作為上，從來沒有真正的自主過。他們自願接受美日的「再殖民」，以得到日本的關心，做為美國的扈從而沾沾自喜。今天的台灣，迫切需要再次光復——這一次，是心靈和文化上的光復。

張亞中說，希望透過歷史事實，回顧台灣四百年來走過的道路和經歷的事件。他希望透過真實的歷史，還原台灣史觀中的偏差，在光復80周年的時刻，能以智慧與勇氣，重新找回台灣的未來。希望台灣早日脫離再殖民的陰影，再一次迎來屬於台灣的光復。

