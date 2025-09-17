行政院將拍板「海纜七法」 增列刑責、加強船港管理防破壞

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院18日擬通過「海纜七法」修正草案。行政院政務委員林明昕17日表示，未來破壞電信海纜、自來水或天然氣管線者將依法處罰，罰則比照「電信管理法」，同時新增沒入犯罪船隻等配套措施，並加強船舶與商港管理，要求船舶開啟識別系統（AIS），違者必要時將強制進港處罰。

林明昕說明，修法架構採「5+2」設計：前五法課以刑責並設置配套措施，以保護海纜及相關設施；後兩法針對船舶與港區管制，間接防止海纜受破壞。相較於其他關鍵基礎設施已有明確立法，此次將管線明確列入保護，罰則比照「電信管理法」，並依不同情況略有差異。

修法範圍包括電信管理法第72條、電業法第71條之1、天然氣事業法第55條之1、自來水法第97條之1及氣象法第21條之1；另兩法涉及船舶管制，包括商港法第15條、第65條之4及船舶法部分條文修正草案，牽涉經濟部、交通部及數位發展部。

林明昕指出，依現行「電信管理法」，竊取或破壞海纜者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科罰金至1,000萬元；若意圖危害國家或社會安定，加重處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5,000萬元罰金；若致災、致死或重傷，最重可處無期徒刑，得科1億元以下罰金；過失犯則處6月以下、拘役或200萬元以下罰金，未遂犯亦同罰。本次修法未調整原有刑責，而是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列「沒收犯罪工具」規定。林明昕提到，今年宏泰58貨輪勾斷台澎3號海纜，陸籍船長僅判3年徒刑，屬法官裁量。

此外，修法對防範不明船隻及中共權宜輪也有規範。「船舶法」修正要求漁船及小型船舶必須開啟AIS，辨識是否為本國籍漁船；若未開啟，可要求開啟，系統故障須通報修復，拒不遵守將強制進港處罰。

「商港法」修正則加強港區管理與調度。船舶進港後完成補給或修復需按時離港，不得長期佔泊；若不配合，可命令移泊，必要時沒入船舶。林明昕強調，現行法規及行政規則已禁止特定船隻進港，缺乏補給來源者自然離港。

在執行面上，若海巡發現違規船舶，可強制進港處罰；若已離境，將透過國際合作通報提醒下一港口注意。他指出，這類問題非台灣特有，波羅的海亦面臨相似情況，顯示是國際性挑戰。此次海纜七法修法，也將立法意向整理成英文說帖，向各國傳達。

