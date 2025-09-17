賴總統強調黨政同步 要求三項會議如期召開

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統於民進黨中執會強調黨政同步。聯合報系資料照
民進黨17日中執會，會後黨秘書長徐國勇轉述，賴清德總統兼民進黨主席於會中表示，民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，那就是黨政同步。賴總統強調，每周五立院黨團大會、每周一行政立法協調會、各委員會政策小組會議都必須如期召開。

賴總統表示，民進黨尊重黨團自主，但黨團民主也很重要，因此有關黨團三長，這些選舉應由黨內選舉產生而不是指定，必須黨團自主選出，包括各委員會召集人，也應由各委員會選出，或各委員會委員推選。

賴總統特別提及以下三點：

第一、民進黨尊重黨團自主，但另一重要的民主價值也必須遵守，那就是黨政同步。所以每周五的立院黨團大會一定要如期召開，這就是黨政同步，也是民進黨民主極為重要的一部分。

第二、行政立法協調。每周一行政立法協調會也一定都要召開，黨內立法行政協調的民主程序也一定要召開。

第三、各委員會政策小組會議也必須如期舉行。每個委員會都有政策小組，有關各委員的政策小組會議一定要如期召開。

民進黨 賴清德 徐國勇

