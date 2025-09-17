徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如果未定，這些年的中華民國總統選舉和立法院（國會）選舉都是選心酸的嗎？否認台灣光復，幻想自己仍是（二戰戰敗的）日本帝國子民的「戀殖份子」是民族敗類。

AIT發言人日前表示，中國刻意扭曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。外交部發言人蕭光偉對此表示，國際社會眼睛是雪亮的，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬是客觀現狀。

民進黨秘書長徐國勇也說「根本沒有台灣光復節」；民進黨發言人吳崢也說，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。

管中閔說，不論美國（或任何國家）怎麼說台灣地位未定，都只是他們單方面的看法；但中華民國的官員或執政黨若附和此說，就是自失立場，就是荒唐。台灣地位如果未定，這些年的中華民國總統選舉和立法院（國會）選舉都是選心酸的嗎？

管中閔批，至於那些避談對日抗戰勝利，否認台灣光復，甚至還幻想自己仍是（二戰戰敗的）日本帝國子民的「戀殖份子」，就是缺乏國家認同，也無真正台灣意識的民族敗類。

