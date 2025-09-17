獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困選區，由選對會成員分別認養相關責任區。知情人士透露，其中以新潮流的劉維鈞分到最多，其次為蘇系的張宏陸，而共同召集人徐國勇則是認養新竹。

選對會由總統府資政邱義仁、民進黨秘書長徐國勇擔任共同召集人，成員包括王定宇、張宏陸、陳茂松、莊瑞雄、陳培瑜、林益邦、劉維鈞共9人。

選對會成員王定宇今說，上次會議有確定基本時程，希望所有縣市首長能在農曆前年完成相關提名，今天比較重要的是，要劃分責任區，針對不管執政任期將屆、要改選，或連任、艱困選區，由選對會成員分別認養相關責任區，進行相關協調與責任。

知情人士透露，台北為張宏陸、莊瑞雄；新北為陳茂松、張宏陸、王定宇；桃園為劉維鈞、陳茂松、林益邦、張宏陸；新竹為徐國勇；基隆為張宏陸、陳培瑜；苗栗：劉維鈞；台中為劉維鈞、張宏陸；彰化為劉維鈞、陳茂松、林益邦、陳培瑜；南投為林益邦；雲林縣為陳茂松；嘉義縣、市為莊瑞雄；台南為劉維鈞、張宏陸。

另，高雄為劉維鈞、陳茂松、張宏陸、王定宇；台東為陳茂松、莊瑞雄；花蓮為劉維鈞；宜蘭縣為劉維鈞；澎湖為王定宇；金門馬祖：陳培瑜。 民進黨3日成立「2026年選舉對策委員會」，今開第二次會議，主要討論要劃分責任區，共同召集人徐國勇則是認養新竹。聯合報系資料照

商品推薦