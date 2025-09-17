卓榮泰接見日台交流協會會長 盼加速推動FTA、共築印太和平

行政院長卓榮泰17日接見「日本台灣交流協會」會長隅修三一行時表示，台日同處天災頻仍地區，防減災是未來台日合作的重要課題，同時也要加強高科技產業合作，以強化雙邊關係。此外，為保障台日人民情誼與產業交流，最重要的仍是維護印太地區的和平穩定，期盼雙方早日簽署「台日自由貿易協定」（FTA）或「經濟夥伴協定」（EPA），為台日創造互利雙贏契機，促進區域繁榮與和平。

卓榮泰首先誠摯歡迎隅修三首度以「日本台灣交流協會」會長身分訪台。他指出，隅修三上午已前往基隆探訪其夫人祖父的舊宅，也就是基隆舊市長官邸，台灣可說是隅修三的故鄉之一。為了讓隅修三有回到故鄉的感覺，他特別準備了四樣台灣水果致贈，包括文旦、水梨、金鑽鳳梨及火龍果。

卓榮泰說，中秋將至，文旦是台灣當季水果，但今年7月不少文旦因颱風落果，能保存至今的格外具有韌性；水梨則與日本水梨一樣香甜；金鑽鳳梨深受日本消費者喜愛，去年9成以上出口日本，即便非當季仍能保持佳味；紅色火龍果切片擺盤形似日本國旗，象徵向日本致敬。

卓榮泰強調，台日共享民主、自由、人權、法治等普世價值，歷史淵源深厚，人民彼此印象良好，相信在隅修三的帶領下，日後台日在各領域合作將奠定更穩固的基礎，持續向上發展。

他進一步指出，台日同處天災頻仍地區，永續發展是雙方對未來世代的重要責任，防減災也是雙邊合作關鍵課題。他感謝日本首相石破茂7月在X平台慰問台灣丹娜絲颱風災情；去年1月日本能登地震、4月花蓮地震時，台日也互相協助、捐款，展現國際典範。

卓榮泰也提到，高科技產業是另一項合作重點。台積電在熊本設廠的成功已成為世界典範，而台日合作基礎並非外國能輕易複製。日本在材料與設備方面實力領先，台灣則在製造、研發與供應鏈具優勢，雙方互補合作將創造更大效益。

他進一步表示，為保障台日人民情誼與產業交流，印太和平穩定最為關鍵，並感謝日本多次在G7、Quad及國際場合重申維護台海和平的重要性。今年7月10日，日本外相岩屋毅也在日中外長會談中明確指出，台海和平穩定對日本與國際社會至關重要。

卓榮泰強調，台日雙方擁有共同的和平信念，期盼隅修三能憑藉其在日本財經界的經驗與影響力，加速推動台日經貿交流，促成早日簽署FTA或EPA，創造互利雙贏，強化區域安全韌性，深化雙方友好關係。

隅修三則表示，他於6月20日履新，希望未來能加強日台各領域關係。他與夫人今日上午參訪岳父、岳祖父曾居住的基隆舊宅，感受深刻，台灣早已是他們的第二故鄉，並感謝卓榮泰贈送具有台灣特色的水果。

隅修三指出，當前國際局勢不穩，長期信任的貿易與投資體制出現不確定性，自由、民主、人權、法治等價值也受挑戰，甚至有國家以武力或威嚇改變現狀。他強調，世界並非非黑即白，應包容多元價值，而民主可貴之處就在於調和與協調，這也是日本「和」的精神。

他並提到，日台同樣面臨自然災害、人口老化、氣候變遷及能源穩定等挑戰，這些難題必須依靠雙方合作。2011年東日本大地震時，台灣率先援助令他深受感動，如今再次表達感謝。他相信，在前輩奠定的基礎上，日台合作將能持續深化與拓展。

