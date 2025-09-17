維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。

徐國勇指出，選對會為完成直轄市和縣市長的作業有分工，選對會委員將依據分工，前往各個縣市進行相關提名作業彼此協調等，會依據分工合作進行相關作業。黨內人士說，各縣市督導區尚未定案，相關人選確定後，會再向外界報告。

商品推薦