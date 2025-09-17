聽新聞
0:00 / 0:00
維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔
民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。
徐國勇指出，選對會為完成直轄市和縣市長的作業有分工，選對會委員將依據分工，前往各個縣市進行相關提名作業彼此協調等，會依據分工合作進行相關作業。黨內人士說，各縣市督導區尚未定案，相關人選確定後，會再向外界報告。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言