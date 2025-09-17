快訊

海纜頻被破壞遭指中共灰色地帶作戰 政院修法新增沒入犯罪船隻

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院政務委員林明昕今天說明海纜七法修法重點。記者黃婉婷／攝影
台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將處刑罰，罰則比照「電信管理法」，同時新增沒入犯罪船隻等配套，並進一步加強船舶及商港管理，要求船舶開啟識別系統（AIS），違者必要時將強制進港處罰。

「海纜7法」橫跨經濟部、交通部與數發部，包括「電信管理法」第72條修正草案、「電業法」第71條之1修正草案、「天然氣事業法」第55條之1修正草案、「自來水法」第97條之1修正草案、「氣象法」第21條之1修正草案、「商港法」第15條、第65條之4修正草案、「船舶法」部分條文修正草案。

行政院政務委員林明昕說明，「海纜7法」修法架構為「5+2」 ，前5法為課以刑責、設計配套，保護海纜及相關設施，後2法針對船舶或港區管制，間接防止海纜受破壞；他說，相較關鍵基礎設施早有明確立法，此次將管線明確列入保護，罰則比照「電信管理法」，再依不同情況有些微差異。

當前「電信管理法」規範，竊取、破壞海纜者，處1年以上7年以下，得併科罰金至1000萬元。意圖危害國家、社會安定加重其刑，處3年以上10年以下，得併科5000萬元罰金。若致災、致死或重傷，最重處無期徒刑，得科1億元以下罰金；過失犯處6月以下、拘役或200萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

林明昕說，此次修法並未調整原有刑責，而是補齊其他法條未規範之處，並比照刑法增列「沒收犯罪工具」規定。不過，今年宏泰58貨輪勾斷台澎3號海纜，陸籍船長僅判3年徒刑，遭批判得太輕。他則說，這屬於法官裁量權。

除了直接刑罰，修法對防止不明船隻、中共權宜輪也有著墨。林明昕說，「船舶法」修法要求漁船與小型船舶必須開啟識別系統（AIS），識別是否為本國籍漁船，若不打開可要求開啟，系統故障修復要通報，拒絕遵守將強制進港處罰。

「商港法」修法則是加強港區管理與調度。林明昕說明，船舶進入港口後完成補給、修復要按時離港，不得長期佔泊。若不配合可命令移泊，必要時將沒入船舶。他強調，現行法歸與行政規則已公告禁止特定條件的船隻進港，若缺乏補給來源，久而久之就會離開。

執行面上，林明昕表示，若海巡抓到違規船舶可以強置入港處罰，若已離境，則要透過國際合作通報，提醒下一個港口注意行蹤。他說，這類問題並非台灣特有，波羅的海也面臨類似情況，顯示這是國際性挑戰。這次海纜7法修法，也考慮將立法意向寫成英文說帖向各國傳達，不能只是單方面講。

修法 中共 海纜 林明昕 行政院

