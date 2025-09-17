布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，辦理明年大選提名相關作業。原則上，對於人選已有共識的縣市，會儘速完成提名，除了少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。
賴總統指出，2026年的地方大選，不管是對黨、對地方，以及對國家而言，都至關重要，民進黨一定會以最謹慎、最負責任的態度，找出最優秀、最適當的人選，來爭取選民的最大支持。
此外，賴總統也談及從這個月開始，中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。賴總統說，目前已經完成7個縣市，感謝黨公職踴躍參加，也積極發言提供地方民意。
賴總統表示，他也與黨公職分享黨中央新的做法與調整事項，黨公職建議的事項，關於行政院的部分，黨中央都會彙整，請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求，希望中央與地方能夠加強關係，讓政府能夠更有力量進行各項服務工作。
