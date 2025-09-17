逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。聯合報系資料照
立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部一事。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，尊重黨團自主，但有個更重要的民主價值，就是黨政同步，後天的黨團大會一定要如期召開，且關於黨團三長（總召、幹事長、書記長）應該由黨團自主選出，而非指定。

據轉述，民進黨中執會今天表定並無立院黨團幹部改組相關議程，但新潮流中執委黃守達會中詢問，立院開議在即，黨團幹部仍無人登記，不知現況為何？柯建銘今天以立院黨團總召身份出席中執會，他回應，黨團幹部人選仍在協調當中，確實開議在即，他也希望能盡快確定下來。

賴清德接著裁示，固然尊重黨團自主，但黨政同步也是民主極為重要一部分，除了黨團三長應由黨團自主選出，而非指定外，每周一進行的行政立法協調會，每個立院常設委員會都有的政策小組，所進行的政策小組會議，也應落實黨內民主，這些會議一定要如期召開。

民進黨秘書長徐國勇會後也證實，賴清德在中執會中要求，有關黨團三長、各委員會召委，都應該由黨內推選產生，而非指定。黨內人士指出，黃守達是台中市議員，並非立法委員，中執會關注立院黨團改組議題，顯然是派系授意，這也顯示黨內逼宮柯建銘壓力仍在；據悉，柯建銘明天將舉行記者會，對籌組新會期黨團幹部一事，向外界說明。

