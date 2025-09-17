民進黨地方黨務座談 賴總統：對府院的建議同步處理
民進黨17日中執會，賴清德總統兼民進黨主席於會中表示，從這個月開始，中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。黨公職建議的事項，關於行政院的部分，都會彙整請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求。
賴總統表示，從這個月開始，民進黨中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。目前已經完成基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣等七個縣市。
賴總統說，感謝黨公職踴躍參加，也積極發言提供地方民意，他也與黨公職分享黨中央新的做法與調整事項；黨公職建議的事項，關於行政院的部分，都會彙整請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求。希望中央與地方能夠加強關係，更有力量進行各項服務工作。
賴總統提到，在上周末的座談會中，仍有許多黨公職很關心中央政策宣傳與錯假訊息闢謠的問題。對此，中央黨部在秘書長徐國勇的要求下，已加速議題及輿情的回應，並在官網架設闢謠專區，和在臉書、IG、Threads等社群平台上，做簡明扼要的圖卡與文字說明。
賴總統表示，希望所有的黨公職，都能加入中央黨部的社群平台，做為傳播的節點，中央地方一起合作，能更快、更廣地傳遞，讓更多民眾可以獲得重要且正確的資訊。
