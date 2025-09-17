快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

民進黨地方黨務座談 賴總統：對府院的建議同步處理

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

民進黨17日中執會，賴清德總統兼民進黨主席於會中表示，從這個月開始，中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。黨公職建議的事項，關於行政院的部分，都會彙整請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求。

賴總統表示，從這個月開始，民進黨中央黨部啟動了22縣市黨務座談會，與地方黨公職進行意見交流。目前已經完成基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣等七個縣市。

賴總統說，感謝黨公職踴躍參加，也積極發言提供地方民意，他也與黨公職分享黨中央新的做法與調整事項；黨公職建議的事項，關於行政院的部分，都會彙整請行政院協助辦理，關於總統府也會本於同樣原則來解決地方需求。希望中央與地方能夠加強關係，更有力量進行各項服務工作。

賴總統提到，在上周末的座談會中，仍有許多黨公職很關心中央政策宣傳與錯假訊息闢謠的問題。對此，中央黨部在秘書長徐國勇的要求下，已加速議題及輿情的回應，並在官網架設闢謠專區，和在臉書、IG、Threads等社群平台上，做簡明扼要的圖卡與文字說明。

賴總統表示，希望所有的黨公職，都能加入中央黨部的社群平台，做為傳播的節點，中央地方一起合作，能更快、更廣地傳遞，讓更多民眾可以獲得重要且正確的資訊。

民進黨 總統府 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

前巴西總統波索納洛身體不適 送醫救治

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

相關新聞

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。