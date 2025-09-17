日台交流協會拜會民眾黨 隅修三盼兩國共同攜手牽引世界
民眾黨主席黃國昌今天會見日台交流協會新任會長隅修三，雙方就地緣政治、美國對等關稅等議題進行討論。隅修三表示，台灣與日本擁有相同歷史背景，現在也面臨多項國內外議題，相信未來能夠共同攜手牽引世界。
民眾黨稍早透過新聞稿說明，黃國昌今天親自接待隅修三，雙方就地緣政治、美國對等關稅、國內情勢、少子化、高齡長照及台日合作議題進行深入討論。黃國昌也在會中感謝日台交流協會，不僅長期與民眾黨保持暢通聯繫，並且建立雙方的友好關係。
黃國昌致詞時表示，台灣人珍惜法治及人權保障，同時不希望與中國發生戰爭，然而面對中國長期以來的野心，台灣也必須思考如何取得平衡，尤其是夾在中美兩強之間，與其他國家建立互信非常重要，台灣與日本在歷史與文化存在特殊情感，因此強化台日合作是值得期待的方向。
黃國昌也提到，民眾黨支持者以年輕人為主，大多是40歲以下的年輕選民，這份認同源自創黨主席柯文哲，最初以素人身分當選台北市長，而對於民進黨與國民黨處理政治的方式，此現象也反映年輕世代選民的不滿。
黃國昌說，高齡化社會伴隨而來的問題，台灣與日本都在共同面對，針對銀髮族及高齡者的照護，希望能夠從日本身上學到經驗，從而制定政策。
隅修三表示，他在今年6月接任日台交流協會會長，深刻了解台灣與日本擁有相同的歷史背景與特殊情誼，如今也共同面臨美國對等關稅、少子化、高齡社會及年輕人不滿國內政治的問題，同時還有烏俄戰爭、加薩衝突造成不穩定的國際社會，日台兩國共享民主、自由、法治與人權等價值觀，未來也可以共同攜手牽引世界。
黃國昌表示，民眾黨國際部與青年部今年底將赴日交流，希望能夠加深台日兩國政黨之間的交流及合作，期待雙方繼續為促進台日關係共同努力。
