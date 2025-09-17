聽新聞
獨／不確定誰是黨中央 國民黨立法實務研討會這次不在開議前舉行
立法院新會期本周五開議，國民黨中央慣例在開議前一日，與黨籍立委開立法實務研討會，決定新會期重要優先法案。不過國民黨政策委員會今發文致黨團、黨籍立委及立法院院長韓國瑜等人，出席10月2日中午召開的立法實務研討會，將比10月1日召委選舉還晚一天。
立法院新會期經朝野共識，決議在19日開議，30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，委員會召委選舉則在10月1日舉行，接著10月3日邀請卓榮泰報告韌性特別預算案。預計除預算外，地方制度法的「李四川條款」修法、軍公教年改、公投併大選、一般性補助款立法，有望納優先法案。
國民黨團首席副書記長林沛祥說，過去都是黨中央與黨團開會討論，但目前不確定誰是黨中央，因此那些是優先法案，要等立法實務研討會討論完才會確定，不過地方制度法、軍公教年改、公投併大選、一般性補助款立法都會納入討論。
