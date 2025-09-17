快訊

提案光復節不要放假了？ 徐國勇：我現在不是公職人員

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，國民黨立委許宇甄建議，民進黨乾脆提案，光復節當天不要放假了。徐國勇今天被問及此問題說，個人對這個沒什麼意見。

徐國勇昨指出，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

國民黨立委批評，民進黨乾脆提案，光復節不要放假了，徐國勇今天表示，因為他現在不是公職人員，是黨職人員，他們可以提案，個人對這個沒什麼意見，他是黨的秘書長，不是行政院成員，也已經就光復節相關議題，很清楚回答大家了。

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

賴總統：除了少數例外 2026縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

獨／不確定誰是黨中央 國民黨立法實務研討會這次不在開議前舉行

立法院新會期本周五開議，國民黨中央慣例在開議前一日，與黨籍立委開立法實務研討會，決定新會期重要優先法案。不過國民黨政策委...

