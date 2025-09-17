有無光復節？徐國勇再嗆蔣萬安先問曾祖父：怎用白色恐怖對付台灣人

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，台北市長蔣萬安也表示批評，「賴清德是哪一國的總統？」徐國勇今天再嗆，關於有無光復節問題，蔣介石手稿寫得很清楚，台灣有光復節嗎？蔣萬安應該先去問他曾祖父（蔣介石），定了光復節後，是怎麼用228事件、白色恐怖對付台灣人民的。

徐國勇昨指出，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

徐國勇今天出示一份蔣介石手稿，內容是關於蔣介石1949年1月12日在南京發給陳誠的手令，上頭就寫台灣是聯合國「託管地」。徐國勇以此為證據說，連蔣介石都講得很清楚了。

徐國勇說，要請問蔣家，特別是蔣萬安，請問蔣介石定了光復節後，是如何統治台灣的，接下來馬上發生228事件、白色恐怖，還有台灣人被判刑12年，蔣介石直接批示「死刑可以」，就被槍斃了。所謂光復節是如何，蔣萬安應該先去和他曾祖父問清楚，再來問他。

徐國勇表示，他從小就立志要黨蔣總統，但老師和他說不可能，因為他不姓蔣。對光復節有意見的人，請去看看歷史，去看一下從訂定光復節後到台灣民主化之前，蔣介石是如何對付人民。

