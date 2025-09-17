影／徐國勇「沒有光復節」爭議 新黨批賣國賊扭曲歷史

民進黨秘書長徐國勇昨天「沒有什麼台灣光復節」言論引發爭議，民進黨今天舉行中常會，新黨副秘書長游智彬與輿情中心主任季節，下午到民進黨中央黨部前抗議。

游智彬高呼要民進黨秘書長徐國勇出來辯論，游智彬指蔣介石當時接收中華民國，派台灣省行政長官陳儀代表接受日本投降。游智彬表示不反對民進黨反對蔣介石，但是不要「黑白講」扭曲歷史，批徐國勇賣國賊。 新黨副秘書長游智彬（中）等人下午到民進黨中央黨部前抗議，批徐國勇「沒有什麼台灣光復節」言論扭曲歷史。記者林澔一／攝影 新黨人士下午到民進黨中央黨部前抗議。記者林澔一／攝影

