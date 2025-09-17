快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

影／徐國勇「沒有光復節」爭議 新黨批賣國賊扭曲歷史

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬（後）等人下午到民進黨中央黨部前抗議，批徐國勇「沒有什麼台灣光復節」言論扭曲歷史。記者林澔一／攝影
新黨副秘書長游智彬（後）等人下午到民進黨中央黨部前抗議，批徐國勇「沒有什麼台灣光復節」言論扭曲歷史。記者林澔一／攝影

民進黨秘書長徐國勇昨天「沒有什麼台灣光復節」言論引發爭議，民進黨今天舉行中常會，新黨副秘書長游智彬與輿情中心主任季節，下午到民進黨中央黨部前抗議。

游智彬高呼要民進黨秘書長徐國勇出來辯論，游智彬指蔣介石當時接收中華民國，派台灣省行政長官陳儀代表接受日本投降。游智彬表示不反對民進黨反對蔣介石，但是不要「黑白講」扭曲歷史，批徐國勇賣國賊。

新黨副秘書長游智彬（中）等人下午到民進黨中央黨部前抗議，批徐國勇「沒有什麼台灣光復節」言論扭曲歷史。記者林澔一／攝影
新黨副秘書長游智彬（中）等人下午到民進黨中央黨部前抗議，批徐國勇「沒有什麼台灣光復節」言論扭曲歷史。記者林澔一／攝影
新黨人士下午到民進黨中央黨部前抗議。記者林澔一／攝影
新黨人士下午到民進黨中央黨部前抗議。記者林澔一／攝影

新黨 民進黨 游智彬 徐國勇 光復節

延伸閱讀

【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

徐國勇稱台灣沒光復節 趙少康：當亡國奴還沾沾自喜？

徐國勇稱台灣沒光復節 朱立倫斥：難不成台灣還是殖民地？

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

相關新聞

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。