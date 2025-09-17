快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

日台交流協會新會長隅修三訪國民黨 與朱立倫交流能源議題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今上午會見日本台灣交流協會新任會長隅修三（圖左）。這是隅修三上任後首度訪台拜會國民黨，雙方針對台日關係、能源議題、區域局勢深入交流。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今上午會見日本台灣交流協會新任會長隅修三（圖左）。這是隅修三上任後首度訪台拜會國民黨，雙方針對台日關係、能源議題、區域局勢深入交流。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今上午會見日本台灣交流協會新任會長隅修三。這是隅修三上任後首度訪台拜會國民黨，雙方針對台日關係、能源議題、區域局勢深入交流。

朱立倫表示，非常歡迎隅修三會長來訪，國民黨與日本的關係源遠流長，過半數國民黨立委9月初剛剛訪日，KMT Studio和發言人團上周也在東京、大阪訪問，他相信日台交流協會在隅修三的帶領下，加上日華議員懇談會議員們的推動，一定能讓雙邊交流更密切。

朱立倫指出，能源議題是台日共同面對的挑戰，AI人工智慧的發展和數據中心的設立，大幅提升用電需求。對台灣而言，在緊張的台海局勢下，能源問題更是國安問題，因此國民黨通過核電延役的法案。

朱立倫也同意隅修三所說，穩定的電力供應是產業競爭力的核心，因此在核能小型模組化反應爐（SMR）的技術上，希望台灣未來能與日本、美國加強合作，引入美日的領先技術，確保台灣供電穩定。

朱立倫提到，他非常佩服隅修三在企業界的成就，並指出不只在能源議題，台灣與日本面對非常多共同挑戰。期待隅修三以及陪同的日台交流協會台北事務所代表片山和之，扮演台日最重要的橋樑角色。他相信「台灣的產業需要日本，日本企業也需要台灣。」

朱立倫在隨後的中常會表示，相信國際友人一再告訴台灣，什麼是正確的能源政策，國民黨基本上還是要走正確的路，一定要讓台灣有足夠的能源、有乾淨的能源、有穩定的能源，這才是走對的路。

訪問團一行包含日本台灣交流協會會長隅修三、日台交流協會台北事務所代表片山和之、日本台灣交流協會東京本部總務部長田中麻美子、日本台灣交流協會會長隅修三會長秘書小林靖周、日台交流協會涉外室室長多田初、日台交流協會涉外室主任大橋秀夫。

朱立倫 能源議題 日本台灣交流協會

延伸閱讀

淡江大橋合龍 朱立倫：對人民有利就該不分朝野全力推動

影／朱立倫：台灣主權屬於中華民國是鐵一般的事實

徐國勇稱台灣沒光復節 朱立倫斥：難不成台灣還是殖民地？

回應國民黨主席選舉 朱立倫：選舉期間都「這4字」回答

相關新聞

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。