日台交流協會新會長隅修三訪國民黨 與朱立倫交流能源議題

國民黨主席朱立倫今上午會見日本台灣交流協會新任會長隅修三。這是隅修三上任後首度訪台拜會國民黨，雙方針對台日關係、能源議題、區域局勢深入交流。

朱立倫表示，非常歡迎隅修三會長來訪，國民黨與日本的關係源遠流長，過半數國民黨立委9月初剛剛訪日，KMT Studio和發言人團上周也在東京、大阪訪問，他相信日台交流協會在隅修三的帶領下，加上日華議員懇談會議員們的推動，一定能讓雙邊交流更密切。

朱立倫指出，能源議題是台日共同面對的挑戰，AI人工智慧的發展和數據中心的設立，大幅提升用電需求。對台灣而言，在緊張的台海局勢下，能源問題更是國安問題，因此國民黨通過核電延役的法案。

朱立倫也同意隅修三所說，穩定的電力供應是產業競爭力的核心，因此在核能小型模組化反應爐（SMR）的技術上，希望台灣未來能與日本、美國加強合作，引入美日的領先技術，確保台灣供電穩定。

朱立倫提到，他非常佩服隅修三在企業界的成就，並指出不只在能源議題，台灣與日本面對非常多共同挑戰。期待隅修三以及陪同的日台交流協會台北事務所代表片山和之，扮演台日最重要的橋樑角色。他相信「台灣的產業需要日本，日本企業也需要台灣。」

朱立倫在隨後的中常會表示，相信國際友人一再告訴台灣，什麼是正確的能源政策，國民黨基本上還是要走正確的路，一定要讓台灣有足夠的能源、有乾淨的能源、有穩定的能源，這才是走對的路。

訪問團一行包含日本台灣交流協會會長隅修三、日台交流協會台北事務所代表片山和之、日本台灣交流協會東京本部總務部長田中麻美子、日本台灣交流協會會長隅修三會長秘書小林靖周、日台交流協會涉外室室長多田初、日台交流協會涉外室主任大橋秀夫。

