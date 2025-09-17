日台交流協會會長隅修三拜會立法院長韓國瑜

前東京海上控股有限公司會長隅修三今年6月底接任日本台灣交流協會會長上任後，近期首度訪台，今天下午在日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之陪同下拜會立法院院長韓國瑜，朝野黨團立委代表洪孟楷、沈伯洋、陳昭姿一同接見交流。 新任日本台灣交流協會會長隅修三（右）上任後，近期首度訪台，今天下午在日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（左）陪同下拜會立法院。記者林俊良／攝影

