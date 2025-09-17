【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

民進黨大罷免大失敗後，賴清德總統一度貌似誠懇呼籲「休養生息」，希望優先拚經濟解決民眾的問題。言猶在耳，行政院大砍地方捷運補助款、民進黨秘書長徐國勇更狂妄「沒收台灣光復節」，宣稱「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。賴總統的休養生息宛如一句黑色幽默，「萊爾校長」當之無愧。

徐國勇似乎把民進黨中央當成「全國第一勇」政論舞台，靠辛辣話題衝高收視率。民進黨立委王世堅今天坦言，徐國勇講得很好，但現在國事如麻，這種深水區的政治議題，不是急迫性議題。

大罷免挫敗後，賴總統接受自由時報專訪時曾指出，過去1年多政治攻防非常激烈，掩蓋相關施政成果，特別是大罷免之後，台灣社會必須休養生息，他特別要求行政院優先解決民眾的問題，讓民眾好好生活、社會持續發展。儘管賴總統言之鑿鑿，但外界始終「聽其言、觀其行」。

藍白日前聯手修法，將今年10月25日「台灣光復節」恢復為國定假日，原本這是兌現賴總統休養生息的好機會，徐國勇卻語出驚人表示，1945年日本投降時，同盟國最高統帥麥克阿瑟命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。他還說，原來的日本人都在台灣，那時候在台灣的人也是日本人，因為台灣是日本的領土，為了解決這些人的國籍問題，才會有「中日和約」。

民進黨擴大「台灣未定論」戰場，大罷免後引爆新一波政治攻防。國民黨抨擊，徐國勇不僅曲解與矮化歷史，更嚴重挑戰中華民國憲政基礎，難道徐國勇要否定中華民國擁有台灣主權嗎？國民黨主席朱立倫揶揄，原來搞了半天，賴清德是選了一個託管地的「總督」或「特首」，而不是中華民國總統。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，徐國勇當過中華民國內政部長與立委，居然基於「媚日」意識形態與台獨史觀，否認台灣光復的歷史事實，對不起抗日犧牲的台灣先賢，更不配當台灣人，應該退回擔任中華民國公職領的薪水。

賴總統一邊要求停止惡鬥、另一邊卻放任徐國勇操弄歷史認同，休養生息只是一道障眼法、統獨爭議才是真槍實彈，如同賴總統口喊團結國家、實則撕裂社會，以為政治正確，卻是不顧是非。國人只看到閃著休養生息霓虹燈的「萊爾戰車」一路橫衝直撞，徐國勇沒收歷史、製造對立，為下一場政治鬥爭埋伏筆。

