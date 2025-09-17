快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

徐國勇稱台灣沒光復節 趙少康：當亡國奴還沾沾自喜？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人趙少康。(記者林伯東／攝影)
資深媒體人趙少康。(記者林伯東／攝影)

民進黨秘書長徐國勇說「根本沒有台灣光復節」，引發藍營群起攻之。中廣前董事長趙少康批評，徐國勇當過內政部長，對台灣歷史的詮釋完全扭曲歷史，這種說法真是數典忘祖、自取其辱，哪有做了亡國奴還沾沾自喜？簡直不可思議。

趙少康說，好不容易在在野黨修法力推下，今年10月25日台灣光復節恢復放假一天，今年適逢抗戰勝利80周年，格外具有紀念意義。沒想到徐國勇昨天居然說「根本沒有台灣光復節」，「對日抗戰勝利時的台灣人其實是日本人。」徐國勇到底是哪國人？

趙少康說，因為清朝戰敗，被迫簽喪權辱國的馬關條約，把台灣割讓給日本，導致當年的台灣人淪為對日本的「亡國奴」，日本在台灣大力推動「皇民化」，這種恥辱，到現在還有台灣人對這段被割讓的過往不諒解。香港、韓國也被日本占領過，他們會因此自認為日本人？

趙少康指出，第二次世界大戰日本戰敗，才把東北四省、台灣、澎湖歸還給中華民國，台灣「光復」是不爭的事實，不能因為意識形態扭曲歷史。民進黨只是因為中華民國當時的執政黨是國民黨，寧願承認日本而不承認中華民國，就是數典忘祖的不肖子孫。

趙少康說，中華民國的存在早於中華人民共和國，中華民國就是兩岸的最大公約數，大陸也無法否定中華民國的存在。大罷免大失敗、對美關稅談判失利，最近美濃大峽谷的畫面令人痛心，無薪假創新高也讓人擔心。賴清德為挽救不斷下探的支持度，不顧民主大義，擁抱極少數死忠的急獨派，只是請鬼拿藥單，讓民心離得更遠。

光復節 徐國勇 趙少康

延伸閱讀

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

相關新聞

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。