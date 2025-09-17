徐國勇稱台灣沒光復節 趙少康：當亡國奴還沾沾自喜？

民進黨秘書長徐國勇說「根本沒有台灣光復節」，引發藍營群起攻之。中廣前董事長趙少康批評，徐國勇當過內政部長，對台灣歷史的詮釋完全扭曲歷史，這種說法真是數典忘祖、自取其辱，哪有做了亡國奴還沾沾自喜？簡直不可思議。

趙少康說，好不容易在在野黨修法力推下，今年10月25日台灣光復節恢復放假一天，今年適逢抗戰勝利80周年，格外具有紀念意義。沒想到徐國勇昨天居然說「根本沒有台灣光復節」，「對日抗戰勝利時的台灣人其實是日本人。」徐國勇到底是哪國人？

趙少康說，因為清朝戰敗，被迫簽喪權辱國的馬關條約，把台灣割讓給日本，導致當年的台灣人淪為對日本的「亡國奴」，日本在台灣大力推動「皇民化」，這種恥辱，到現在還有台灣人對這段被割讓的過往不諒解。香港、韓國也被日本占領過，他們會因此自認為日本人？

趙少康指出，第二次世界大戰日本戰敗，才把東北四省、台灣、澎湖歸還給中華民國，台灣「光復」是不爭的事實，不能因為意識形態扭曲歷史。民進黨只是因為中華民國當時的執政黨是國民黨，寧願承認日本而不承認中華民國，就是數典忘祖的不肖子孫。

趙少康說，中華民國的存在早於中華人民共和國，中華民國就是兩岸的最大公約數，大陸也無法否定中華民國的存在。大罷免大失敗、對美關稅談判失利，最近美濃大峽谷的畫面令人痛心，無薪假創新高也讓人擔心。賴清德為挽救不斷下探的支持度，不顧民主大義，擁抱極少數死忠的急獨派，只是請鬼拿藥單，讓民心離得更遠。

