徐國勇稱台灣沒光復節 朱立倫斥：難不成台灣還是殖民地？

民進黨秘書長徐國勇昨指「台灣沒有光復節」，民進黨發言人吳崢也說，徐國勇發言代表民進黨立場。國民黨主席朱立倫直批荒謬至極，照他們的想法，難不成台灣還是殖民地？賴清德總統的聲望已降到這個程度，還要在搞鬥爭、搞意識形態。

朱立倫今在中常會表示，台灣屬於中華民國的，台灣主權屬於中華民國，這是鐵一般的事實，也是全體國人共同的認知，執政黨竟不認為台灣屬於中華民國，還在地位未定。

朱立倫說，全世界任何國家可以有不同想法、有模糊的主張或有戰略或策略性作為；但作為中華民國政府總統，尤其執政當局要非常堅定地認為，台灣一定是屬於中華民國，「今天可以為了意識形態、個人想法，還要懷疑台灣是否屬於中華民國嗎？」

朱立倫說，我們當然可以否定北京的講法，但一定要堅定認定台灣屬於中華民國，且台灣主權當然屬於中華民國，否則就如同徐國勇所說，台灣還是託管地，「所以賴清德坐在總督府，是所謂託管地的總督囉？」這是荒謬至極，國人絕對無法接受。

朱立倫表示，民國34年10月25日，台灣脫離殖民地回到中華民國，因此稱作光復節，所以立法院回復國定假日；如果照這些人的想法，難不成他們認為台灣還沒光復？台灣還是殖民地？他要再次提醒民進黨，不要為了否定執政黨過去的不作為或在野黨的作為，就想連台灣光復節都忘記，這是整體的謬論，不要再內部製造動亂。

