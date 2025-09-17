快訊

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

連續推播停班課通知...台北市「行動防災APP」出包？結果大轉彎

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報資料照片

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下，結束日本長達半世紀的殖民統治，台灣才得以回到祖國懷抱，這不僅是歷史事實，更是中華民國憲法確認的法律基礎。

國民黨黨團表示，徐國勇竟然質疑「蔣中正總統代表同盟國接收台灣的合法性」，這種顛倒黑白、抹煞歷史的言論，實在令人憤慨。

黨團書記長吳建志說，徐國勇的言論，等同否認數十萬台灣人犧牲奉獻的血淚，更等同否定整個中華民族抗戰勝利的成果，「如果沒有抗戰勝利與台灣光復，今天的中華民國又在哪裡？」

他批評，賴清德總統口口聲聲強調民生優先，大罷免後卻換上更極端的人馬，把更多心思放在操作意識形態、分裂族群，而不是解決物價高漲、產業受創、百姓辛苦的問題。

「如果台灣沒有光復，請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」台北市長蔣萬安今天被問到此事也痛批。吳建志說，這些問題不是挑釁，而是檢驗民進黨是否還承認中華民國存在的根本拷問。民進黨政府若繼續否認中華民國、否定歷史真相，將徹底撕裂台灣社會。

「否認歷史，就是否認自己存在的正當性」，藍營花蓮議會黨團指出，10月25日台灣光復節是台灣人永遠應該銘記的日子，呼籲賴清德政府，傾聽民意，專注拚經濟、顧民生，不要再以意識形態凌駕一切。

民進黨 光復節 徐國勇 賴清德 抗戰勝利 中華民國憲法

延伸閱讀

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨嗆：嚴重挑戰憲政基礎

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

相關新聞

徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下...

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

維持選舉公平 民進黨：完成提名前禁用總統等人圖像音檔

民進黨2026年選對會今天召開第2次會議，民進黨秘書長徐國勇會後轉述，選對會決議在農曆過年前完成提名作業，為了維持選舉公...

對付中共灰色地帶作戰 政院修海纜7法新增沒入犯罪船隻

台灣海底電纜頻遭破壞，遭指與中共灰色地帶作戰有關，行政院會明擬拍板「海纜7法」，未來破壞電信電纜，自來水、天然氣管線者將...

布局2026大選 賴總統指除少數例外：縣市長提名作業農曆年前完成

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，關於2026年縣市長提名作業的期程，中央黨部已成立「選舉對策委員會」，...

逼宮柯建銘壓力仍在？ 賴清德：立院黨團三長應自主選出而非指定

立法院後天將開議，民進黨立院黨團幹部目前仍「7缺6」僅有民進黨團總召柯建銘一人，據悉，柯建銘明天將說明籌組新會期黨團幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。