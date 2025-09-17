馬英九喊世代交替 張雅屏：國民黨維持新陳代謝才是好的方向

國民黨主席選舉10月18日投票，前總統馬英九透過影片表態支持立委羅智強挑戰黨魁，「國民黨的世代交替現在是時候」。國民黨前副秘書長張雅屏表示，為了國民黨良性發展與維持新陳代謝，世代交替啟動全面進化，是真正對國民黨正向發展，為台灣好，甚至為兩岸好的方向。

張雅屏指出，2004年，馬英九在內部談話時，說要培養年輕20歲的人做人才培育。20年過去了。目前在檯面上的仍是20年前就已經出頭的人。當今65至70歲的前輩，20年前是45至50歲，已經擔任部長、選縣市長，甚至選主席了，如今呢？

張雅屏說，國民黨目前若仍留給60歲以上的前輩主掌，就如同20年前馬英九出不來，仍由當時國之大老繼續老將當家，目前這一批60歲上下的前輩能出頭嗎？如此持續下去，就是要斷國民黨發展的根。

他認為，除非能真正地用壯育青作為培養人才之途，但一直用壯育青下去，相對其他主要政黨，就是無法走入40歲以下的青年心中，更別談更年輕的族群。

張雅屏說，老幹新枝，世代交替是組織新陳代謝的基本原理。上了年紀心態年輕很好，但體力與健康狀態騙不了人，一代壓縮一代，往往就得犧牲中間的一代。為了國民黨能良性發展與維持新陳代謝，世代交替啟動全面進化，是真正對國民黨正向發展，為台灣好，甚至為兩岸好的方向。

