快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他的看法和徐國勇一致，只是現在國事如麻，有許多重大議題待解決，這種比較深水區的政治議題，不認為是急迫的，所以他不想在這個時候再多說明，徐國勇已經說明得非常好了。

王世堅指出，台灣這400年來的歷史，一向都是外來殖民者的手段，從來不是自己的目的，他一直認為台灣人在某一個時刻一定要團結，要成為自己的目的，不要再當其他強權的手段，關於這個理念，和徐國勇看法是一致的。

王世堅說，這個議題現在由徐國勇率先去做解釋，這樣就夠了，其他的民進黨立委應該要兼顧各自選區以及現在國家重大議題，因為這並非急迫性的。

徐國勇 民進黨 王世堅 光復節

延伸閱讀

徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨嗆：嚴重挑戰憲政基礎

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

相關新聞

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他...

馬英九喊世代交替 張雅屏：國民黨維持新陳代謝才是好的方向

國民黨主席選舉10月18日投票，前總統馬英九透過影片表態支持立委羅智強挑戰黨魁，「國民黨的世代交替現在是時候」。國民黨前...

中共九三閱兵投入千億 黃重諺：想展現「新質戰力」

中國大陸日前舉辦九三閱兵，我國安會諮詢委員黃重諺今天表示，中國為了舉辦這次閱兵，至少花1000億元；中國藉由九三閱兵，要...

徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨嗆：嚴重挑戰憲政基礎

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節」發言，引發熱議。國民黨今抨擊，這樣的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中...

AIT台灣地位未定說 黃重諺：美政策一致 中國不能主張擁有台灣

美國在台協會（AIT）日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地...

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

針對民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節」發言，馬英九基金會執行長蕭旭岑今批評，徐國勇當過中華民國內政部長與立委，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。