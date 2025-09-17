徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議。民進黨立委王世堅今天表示，徐國勇講得非常好，他的看法和徐國勇一致，只是現在國事如麻，有許多重大議題待解決，這種比較深水區的政治議題，不認為是急迫的，所以他不想在這個時候再多說明，徐國勇已經說明得非常好了。

王世堅指出，台灣這400年來的歷史，一向都是外來殖民者的手段，從來不是自己的目的，他一直認為台灣人在某一個時刻一定要團結，要成為自己的目的，不要再當其他強權的手段，關於這個理念，和徐國勇看法是一致的。

王世堅說，這個議題現在由徐國勇率先去做解釋，這樣就夠了，其他的民進黨立委應該要兼顧各自選區以及現在國家重大議題，因為這並非急迫性的。

