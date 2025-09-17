快訊

中共九三閱兵投入千億 黃重諺：想展現「新質戰力」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會諮詢委員黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／擷取自「台灣青一色」直播頻道
國安會諮詢委員黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／擷取自「台灣青一色」直播頻道

中國大陸日前舉辦九三閱兵，我國安會諮詢委員黃重諺今天表示，中國為了舉辦這次閱兵，至少花1000億元；中國藉由九三閱兵，要告訴世界，中國正在形塑一個以中國為核心的世界秩序，也在告訴台灣，不要掙扎、乖乖投降。

黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪，談及中共九三閱兵表示，中國為了舉辦這次閱兵，至少花1000億元，除了閱兵本身，個軍種、裝備、耗材、油料，4月還成立「閱兵村」，動用2萬多人。中國閱兵花了很多時間，想辦法把步伐走得很整齊，但這代不代表戰力。

黃重諺說，中國這次閱兵有四大目標，包括要告訴世界：中國正在形塑一個以中國為核心的世界秩序，想呈現「東升西降」，由中國來決定什麼叫最好的政治、經濟；告訴台灣：不要掙扎、乖乖投降，不要談民主自由；告訴中國人民：沒辦法脫離共產黨的統治；告訴美國，中國閱兵集結俄羅斯、北韓、伊朗等「邪惡軸心」國家的領袖，呈現中國可以跟民主陣營分庭抗禮。

黃重諺說，國際上看到這些威權國家集結，很多民主國家都「有準備」，包括美國、歐盟、日本、澳洲、加拿大等都在增加自我防衛能量、增加軍費，台灣也在推全社會防衛韌性，本周六有國際論壇；民主國家也要「表態」，反對中國單邊行為。當這些民主國家都在做準備、合作，就可以形成相當的嚇阻力量。

重諺說，中國閱兵呈現的軍事態勢，是想展現「新質戰力」，也展現在軍中清洗、改革後，仍然有戰力；中國稱九三閱兵是要紀念和平，但其展現的武器都遠超過防衛需要，可以射擊到世界各角落，也包括很多人工智慧化、聯合戰力、精準火力等。

至於台灣如何應對？黃重諺說，台灣是以防守為主的國家，更智慧的決策系統，導入ＡＩ進行戰場管制、無人機反制；更敏銳的感測能力，包括衛星遙測等。相對於中國武器的「量」，台灣的「質」好不好更重要。

