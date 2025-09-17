徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨嗆：嚴重挑戰憲政基礎

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節」發言，引發熱議。國民黨今抨擊，這樣的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中華民國憲政基礎的嚴重挑戰。徐國勇難道要否定中華民國擁有台灣主權嗎？還是真的把賴清德當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？

國民黨質疑，民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬中華民國的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對國家定位的根本動搖。國民黨不僅一再重申歷史事實，更持續為人民爭取權益，今年在立法院推動的「還假於民」修法，成功讓睽違24年的台灣光復節重新恢復國定假日，讓全體國人共同紀念這段歷史，銘記中華民國在台灣落地生根的關鍵時刻。

國民黨反批，若徐國勇認為不存在台灣光復的時刻，民進黨不僅可以選擇公開否定中華民國擁有台灣主權，民進黨立院黨團更可以選擇提案刪除光復節放假，讓全民看看民進黨操作意識形態可以有多荒謬至極。

國民黨表示，作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，國民黨有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活。台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰。台灣光復就是中華民國的光復，這是全體國民共同的記憶，也是中華民國主權正當性的最佳證明。

