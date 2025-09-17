快訊

AIT台灣地位未定說 黃重諺：美政策一致 中國不能主張擁有台灣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會諮詢委員黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／擷取自「台灣青一色」直播頻道
國安會諮詢委員黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪。圖／擷取自「台灣青一色」直播頻道

美國在台協會（AIT）日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位。國安會諮詢委員黃重諺今天表示，AIT的說法跟美國長期以來的政策一致，旨在告訴外界，北京論述完全錯誤，中國不能主張擁有台灣。

AIT指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位。美國國務院也表示，AIT已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。

黃重諺今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，AIT完整的說法大概是兩段，第一，這是中國刻意扭曲二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山合約，企圖為征服台灣的脅迫行動提供支持，也就是說中國想要做出法律化正當性。但北京的敘述完全錯誤，這些文件都未決定台灣的最終地位；意思是說，這些文件都不足以代表台灣的地位屬於誰。

黃重諺指出，第二，錯誤的法律論述，是北京更廣泛戰略的一部分，目的是把台灣孤立於國際社會，限制其他國家跟台灣交往的主權選擇。

黃重諺說，AIT這樣的說法，跟美國與其他國家長期以來的政策是一致的，亦即中國對台灣的主張是沒有道理的，外界有些意見聚焦「未定論」，有一點不是那麼準確。「AIT的重點是，在告訴我們，中國提出的論述，不足以代表中國擁有台灣。」

中國今年大力宣傳「三個八十年」，黃重諺指出，中國的論述核心是，中國領導抗戰、中國參與聯合國的建立，中國主導國際秩序，乃至台灣在戰後成為中國的一部分。

黃重諺強調，根據國民主權理論，沒有任何一個國家或團體，有權可以主張、取代對台灣人民對台灣未來選擇的權利。如果民主國家不主張，各國家沒有反應，好像就理所當然，最後就會變成「中國就說了算」。

他表示，中國要在這件事情上去扭曲，用「穿梭劇」的方式去決定什麼叫做抗戰，或用穿梭劇的方式去，好像其參與聯合國的設立，但這沒有辦法解決一個根本的問題；中國人很喜歡講解放，但沒有給人民自由民主的，就不能叫做解放，「如果你給不起人民當家做主的，你也不能叫做光復」。

黃重諺說，當年中國人民的抗戰是非常偉大的，大家都記得「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，「當年在宣傳這個的（黨），現在卻說青年上戰場、不要保護國家」。

黃重諺說，不論稱8年或16年抗戰，大家苦等了那麼久，死傷上千萬的軍民，在等的就是勝利的那一刻，隔天開始中國可以開始實施民主憲政，中國可以變成一個自由的國家。可是隔天開始，中國的內戰就開始了，共產黨主導內戰去鬥爭當時的國民政府。但1949年後不論三反五反、文化大革命等，「最後給人民的是這個」，就沒有資格說什麼叫做解放，也沒有資格演這麼多穿梭劇，「甚至你反過來教訓台灣人稱沒有講抗戰等」。

AIT 黃重諺 舊金山和約

