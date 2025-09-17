快訊

蕭旭岑：否認台灣光復 徐國勇應退回中華民國發的薪水

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照片

針對民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節」發言，馬英九基金會執行長蕭旭岑今批評，徐國勇當過中華民國內政部長與立委，居然基於「媚日」意識形態與台獨史觀，否認台灣光復的歷史事實，對不起抗日犧牲的台灣先賢，更不配當台灣人，應該退回擔任中華民國公職領的薪水。

蕭旭岑批評，身兼民進黨主席的賴清德總統，只談「終戰」不提「抗戰」，如今連台灣光復，脫離日本殖民統治，回歸中華民國的歷史事實都要否認，難怪手下的民進黨秘書長會有樣學樣。我們的中華民國總統與執政黨秘書長，居然把當年侵略者日本當宗主國，反過來完全蔑視受苦受難的台灣，這是台灣人的悲哀。

蕭旭岑表示，徐國勇曾任內政部長，內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」明定，10月25日是台灣光復節，請問徐國勇當部長的時候有意見嗎？有自己提議要修改廢掉台灣光復節嗎？徐當部長時爽領中華民國薪水，後還轉行當名嘴，如今貴為執政黨秘書長，卻馬上換一副嘴臉，非常可恥，根本是浪費納稅人的錢。

蕭旭岑指出，兩次大罷免投票結果顯示，台灣絕大多數的主流民意反對民進黨的「抗中保台」路線，但是賴清德總統絲毫沒有反省之意，還是執意推動激化意識形態，以錯誤史觀分裂台灣內部。但從美國在台協會（AIT）操弄「台灣地位未定論」，到徐國勇否定「台灣光復」，在台灣都沒有激起支持的聲浪，代表台灣人已經不想再被台獨意識形態綁架。

蕭旭岑重申，開羅宣言、波茨坦公告與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還中華民國，台灣光復是鐵一般的歷史事實。這也是1982年美國「六項保證」中，對台灣主權認知的重要基礎。如今徐國勇否認台灣光復，把台灣主權地位飄在風中，是連自己的根本都丟掉了，還配當台灣人嗎？

徐國勇 蕭旭岑 台灣光復 中華民國

