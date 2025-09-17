藍委盼終結少數總統弊病 力推二輪決選制

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨立委羅智強提出推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，表示能解決「40%少數總統」問題。記者李成蔭／攝影
藍委羅智強17日與藍委吳宗憲、翁曉玲、葉元之攜手宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》與《總統副總統選舉罷免法》修正案，確保總統能獲過半數民意支持，彰顯民主意志，解決少數總統帶來的弊病困境。

羅智強表示，2024年總統大選，賴清德總統僅以40%的得票率當選，而民進黨也未在國會取得多數席次，成為了「雙少數總統」，這樣的「少數總統」嚴重缺乏穩固的民意基礎，更加劇了如今朝野對立的窘境。

羅智強提到，中華民國總統在憲法上權力非常大，應該有相應的民意支撐，讓施政不再互相對立，但賴政府不服多數民意，發動民主國家史無前例的全國性大罷免，動用司法機器追殺政敵，包含柯文哲、黃呂錦茹及國民黨黨工同仁。

羅智強認為，一個民主總統的名言，居然是民主不是表決多數贏就可以，根本原因就是不服輸，制度上要解決這個困境，就要改成二輪決選制。

羅智強強調，目前的選制，選民投票常採取「策略性投票」，無法反映選民真正的喜好，執政黨只要盡力分化在野黨就能贏，也讓選風非常負面。雖然學理上有修憲派與修法派，如今提出兩路並進，不再糾結技術問題，不讓選舉變成爾虞我詐的棄保遊戲，拒絕反民主的少數總統。

翁曉玲指出，全世界約40個總統直選國家中，七成以上的國家都採取二輪決選制，台灣應該比照多數民主國家的選舉制度，修正《總統副總統選舉罷免法》，即便不修憲，也能參考憲法精神與解釋，在《總統副總統選舉罷免法》中來明定選制。

吳宗憲則認為，總統選舉採絕對多數才是世界民主國家的主流，因為可以增加民主正當性和政治穩定性。少數總統很容易為了鞏固基本盤，只想向少數民意負責，漠視在野多數人的權益，增加社會分裂對立。

葉元之也稱，總統有至高無上的權力，卻幾乎沒有制衡力量，現在的選制容易讓候選人走極端路線，未來改制後，為了得到多數選民支持，總統才會聽取多數民意，成為全民總統。

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

解決賴清德般少數總統弊病 羅智強等藍委推二輪決選制

藍委推總統選舉兩輪決選制修憲 羅智強：能解決「少數總統」問題

藍主席選舉大數據分析／羅智強聲量最高 鄭麗文好感度第一

徐國勇稱沒光復節 王鴻薇轟：賴清德當哪國總統？

美國在台協會AIT日前指台灣地位未定論，引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨附和AIT說法，並指已故前總統蔣介石僅代表同盟國接...

藍委羅智強17日與藍委吳宗憲、翁曉玲、葉元之攜手宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》...

4小黨拚2026議員席次翻倍 王婉諭：本土政黨不是民進黨附庸

備戰2026年地方選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時力與小民參政歐巴桑聯盟等4黨結盟，目標是在全國推出20位議員參選...

諷賴清德吹噓經濟成長 陳菁徽：無薪假的人半月翻倍

賴清德總統日前表示，前總統蔡英文任內，台灣平均經濟成長率高於日本、美國、歐盟，今年第二季經濟成長率比中國大陸還好。國民黨...

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

民進黨秘書長徐國勇近日公開表示沒有台灣光復節，以及「中美共同防禦條約」不涉領土主權，國民黨前立委陳以信今日公開駁斥。他就...

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一...

