4小黨拚2026議員席次翻倍 王婉諭：本土政黨不是民進黨附庸

備戰2026年地方選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時力與小民參政歐巴桑聯盟等4黨結盟，目標是在全國推出20位議員參選人，四黨的核心共識為「保台、反侵略、拒統一、內政理性監督」，本土政黨也不是民進黨的附庸，政治該合作就合作，該競爭就競爭。

時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨上周舉行記者會，簽署2026年地方選舉結盟的共同宣言，包括在同一選區只推一人參選。

王婉諭上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及小黨結盟進軍2026年地方選舉，她說四黨的核心共識為「保台、反侵略、拒統一、內政理性監督」。針對外界質疑小綠等說法，王婉諭則強調，小黨不是民進黨的附庸，而是以台灣為出發點，該合作就合作、該競爭就競爭。

王婉諭指出，本屆立法院充斥藍綠惡鬥，仇恨升高卻缺乏理性監督，藍白兩黨合流壟斷議程，因此時力等四小黨的存在，就是要打破國會一言堂。

王婉諭說明，有關2026年地方選舉規劃，四小黨已經達成「一選區只推一人」的共識，時代力量的目標為議員席次「倍增至8席」，預計在台北、新北、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義及高雄等地提名約20名參選人，至於小歐盟則會在六大地方黨部所在地各推1名候選人。

至於縣市長選舉部分，王婉諭則表示，時代力量持務實保留態度，首要任務是讓「清廉監督的力量」進入地方議會，如果能夠在2026年地方選舉有所突破，四小黨也將進一步思考是否共組新政黨，並且在2028年建立真正的在野監督力量。

王婉諭批評，國民黨背負親中標籤，難以獲得主流民意支持，至於民眾黨則是全面傾向國民黨，如今已經淪為藍營附庸，無法扮演第三勢力角色，台灣最不需要政黨惡鬥，而是能夠堅定對抗中國、理性處理內政的力量。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵則說，2026年地方選舉是一場重要戰役，小歐盟長期深耕地方，發現地方政治存在派系與黑金等現象，未來將與其他三黨積極協調合作空間，希望能夠為選民提供更多政治發展選擇。

