諷賴清德吹噓經濟成長 陳菁徽：無薪假的人半月翻倍

賴清德總統日前表示，前總統蔡英文任內，台灣平均經濟成長率高於日本、美國、歐盟，今年第二季經濟成長率比中國大陸還好。國民黨立委陳菁徽今諷刺賴清德是「萊爾校長」，放無薪假的人半月翻倍，賴清德曾說「讓全民共享經濟發展的果實」，那些被迫放無薪假的勞工、勒緊褲帶的家庭、苦苦撐盤的中小企業，何時才能吃到？

陳菁徽說，「台灣經濟很好」萊爾校長一句話，把全民的焦慮當成了彩帶，大肆宣傳，非常驕傲。可回頭看看現實，勞動部的數字擺在那裡，短短半個月，無薪假人數翻倍，截至九月中已有333家、7334人開始放無薪假了，這不是冷冰冰的統計，是一個又一個家庭的支出再次受到緊縮，是餐桌上的飯菜很可能又少了一道。

陳菁徽表示，就在幾天之前，賴清德公開表示，台灣的經濟贏過日本、中國大陸也贏了美國，可說是「超日、超中又超美」，「萊爾校長超厲害！」

陳菁徽指出，漂亮數字背後，是一個大大的問號。經濟成果是否真的讓全民共享，根據無薪假的相關統計，此次受衝擊最為嚴重的絕對是製造業，光是製造業就占了271家、6870人，其中以金屬機電工業最多，通報實施達到了231家、5731人，其餘產業包含資訊電子工業、化學工業、批發零售業等，都有呈現增加的趨勢。政府如何幫助這些面對無薪假的勞工朋友，以及其家庭？還是只知道大內宣、稱讚自己好厲害。

陳菁徽強調，自美方關稅公布以來，從談判黑箱到結果難以服眾，再到「20+N」關稅壓力與匯損風險，台灣的產業鏈彷彿被重拳招呼了好幾輪。基於政策，半導體產業、高科技產業衝擊較小，進而帶動股市表現亮眼；然而，台灣的產業結構，中小企業是占比極大的。所以傳產、中小企業以及出口業等相關產業早就受到實質性的影響與衝擊，這些多數台灣人民最直接相關的產業，其實正慢慢地悄然熄燈結束經營。

陳菁徽表示，台灣社會不是沒韌性，企業也不是沒本事；但在俄烏戰爭、通膨、匯率波動與美國關稅新局的夾擊下，產業結構正被迫轉彎，台灣的傳產、製造業也正面臨著「走一步是一步」的窘境。結果賴清德到處宣揚自己的豐功偉業，卻忘了當初曾說過「讓全民共享經濟發展的果實」，她想代替國人們問賴總統，請問果實到底在哪裡？那些被迫放無薪假的勞工、勒緊褲帶的家庭、苦苦撐盤的中小企業，何時才能吃到賴清德口中的那顆果實？

