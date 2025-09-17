徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一搭一唱，乾脆把總統府牌匾改掉、稅金「上繳母國」日本，賴清德拿著納稅人的薪水卻如此縱容徐國勇，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

今年台灣光復節恢復為國定假日，徐國勇在直播節目上表示，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節，言論一出，引發爭議。民進黨發言人吳崢稍早也表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。

羅智強、國民黨立委葉元之、翁曉玲、吳宗憲等人今於立法院開「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。羅智強於會後聯訪時直呼「原來台灣還沒有光復？」那賴清德辦公的地方是總督府，不是總統府，而賴清德也是總督，徐國勇也就是官房長官。

羅智強批評，徐國勇根本就是賴清德打手，台灣主權屬於中華民國是歷史事實，而現在中華民國中央政府也就設在台灣，這是一個現狀，因此他強烈反對美國提出的所謂「台灣地位未定論」。賴清德跟徐國勇要這樣一搭一唱，那要不要把總統府牌匾改掉？乾脆也把收的稅金上繳給殖民母國日本？徐國勇是莫名其妙的秘書長，拿著納稅人薪水的賴清德卻也如此總統，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

商品推薦