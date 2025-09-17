快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示，賴清德總統乾脆把總統府牌匾改掉、稅金「上繳母國」日本。記者林俊良／攝影
民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示，賴清德總統乾脆把總統府牌匾改掉、稅金「上繳母國」日本。記者林俊良／攝影

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一搭一唱，乾脆把總統府牌匾改掉、稅金「上繳母國」日本，賴清德拿著納稅人的薪水卻如此縱容徐國勇，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

今年台灣光復節恢復為國定假日，徐國勇在直播節目上表示，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節，言論一出，引發爭議。民進黨發言人吳崢稍早也表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。

羅智強、國民黨立委葉元之、翁曉玲、吳宗憲等人今於立法院開「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。羅智強於會後聯訪時直呼「原來台灣還沒有光復？」那賴清德辦公的地方是總督府，不是總統府，而賴清德也是總督，徐國勇也就是官房長官。

羅智強批評，徐國勇根本就是賴清德打手，台灣主權屬於中華民國是歷史事實，而現在中華民國中央政府也就設在台灣，這是一個現狀，因此他強烈反對美國提出的所謂「台灣地位未定論」。賴清德跟徐國勇要這樣一搭一唱，那要不要把總統府牌匾改掉？乾脆也把收的稅金上繳給殖民母國日本？徐國勇是莫名其妙的秘書長，拿著納稅人薪水的賴清德卻也如此總統，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

徐國勇 賴清德 羅智強 台灣光復

延伸閱讀

解決賴清德般少數總統弊病 羅智強等藍委推二輪決選制

徐國勇說「沒有什麼台灣光復節」 吳崢：就是代表民進黨立場

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

相關新聞

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

美國在台協會AIT日前指台灣地位未定論，引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨附和AIT說法，並指已故前總統蔣介石僅代表同盟國接...

藍委盼終結少數總統弊病 力推二輪決選制

藍委羅智強17日與藍委吳宗憲、翁曉玲、葉元之攜手宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》...

4小黨拚2026議員席次翻倍 王婉諭：本土政黨不是民進黨附庸

備戰2026年地方選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時力與小民參政歐巴桑聯盟等4黨結盟，目標是在全國推出20位議員參選...

諷賴清德吹噓經濟成長 陳菁徽：無薪假的人半月翻倍

賴清德總統日前表示，前總統蔡英文任內，台灣平均經濟成長率高於日本、美國、歐盟，今年第二季經濟成長率比中國大陸還好。國民黨...

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

民進黨秘書長徐國勇近日公開表示沒有台灣光復節，以及「中美共同防禦條約」不涉領土主權，國民黨前立委陳以信今日公開駁斥。他就...

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。