解決賴清德般少數總統弊病 羅智強等藍委推二輪決選制

賴清德總統民調近期持續下探，引發各界關注，國民黨立委羅智強等黨籍立委今開記者會表示，這會期將提「中華憲法增修條文」與「總統副總統選舉罷免法」修正案，藉雙軌並行整總統選舉為「二輪投票制」，確保總統能獲過半數民意支持，避免出現像賴清德少數總統帶來的弊病困境。

羅智強、國民黨立委葉元之、翁曉玲、吳宗憲等人今於立法院開「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。羅智強表示，現在選制會出現少數總統困境，應該講總統選舉制度改成「絕對多數決」，目前立法院也成立修憲委員會，將透過修憲明定絕對多數決；另外也會透過修法方式，將制度改成「兩輪決選制」。

羅智強指出，有絕對多數將能強化總統正當性，避免國家出現無休無止的對立，像現在賴清德是40%當選的少數總統，就任後竟開始極端反民主的全國大惡罷，並動用司法清算在野黨，還稱「不是表決多數贏就可以」，這就是不服輸，所以將透過修憲、修法雙軌來解決民主亂象。

翁曉玲表示，她早在前兩個會期就提案主張修法改成二輪投票制，放眼全球總統直選國家，約40國中有七成以上都採二輪投票制，甚至多輪選舉制，僅韓國、台灣等採取相對多數決，參選人不用在乎多數選民意見，只要鞏固基本盤即可，幾次下來都30至40%就能當選，領導人可以不妥協、不協商，這就出現了執政困境。另外，回顧過去國代選總統時，也都是以絕對多數，因此應循過往精神及世界潮流修法。

吳宗憲則認為，總統選舉採絕對多數才是世界民主國家的主流，因為可以增加民主正當性和政治穩定性。少數總統像賴清德，就很容易為了鞏固基本盤，只想向少數民意負責，漠視在野多數人的權益，增加社會分裂對立。

葉元之也稱，總統有至高無上的權力，卻幾乎沒有制衡力量，現在的選制容易讓候選人走極端路線，未來改制後，為了得到多數選民支持，總統才會聽取多數民意，成為全民總統。

另外，有關該修法是否會成為國民黨團優先法案或有相關期程？羅智強表示，目前在倡議階段，也是由委員個人提出，不過據他了解黨團成員都認同，也會跟民眾黨立委們深入討論、凝聚共識，相信解決少數總統問題是在野共識。 國民黨立委羅智強提出推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，表示能解決賴清德「40%少數總統」問題。記者李成蔭／攝影 國民黨立委羅智強提出推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，表示能解決賴清德「40%少數總統」問題。記者林俊良／攝影 國民黨立委羅智強提出推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，表示能解決賴清德「40%少數總統」問題。記者李成蔭／攝影

