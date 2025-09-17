大法官卡關僵局未解 民團籲立法院應理性審查
大法官人選懸缺7人已近一年，連兩波審查也全遭立法院否決。對此民間監督司法院大法官人選聯盟今舉行記者會提出呼籲。
民團表示包括憲法法庭應盡速就「憲訴法」一案進行審理，以化解憲政僵局；總統應擴大審薦過程的透明與參與，爭取更多的社會支持；立法院應理性審查，勿將大法官作為政黨對決的犧牲品。呼籲立法院應理性審查，勿將大法官做為政黨對決的犧牲品。
