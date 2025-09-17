林俊憲回應黨內初選最新民調…有其他政黨在干擾

TVBS日前公布台南市長選情民調，民進黨立委陳亭妃以41％勝過國民黨立委謝龍介36％；民進黨立委林俊憲則以32％敗給謝龍介的44％。林俊憲今天表示，有其他政黨在干擾民進黨內初選，力道愈來愈大，唯有愈團結才能應付，也會努力爭取更多中間選民的認同。

2026縣市長選舉腳步接近，民進黨立委陳亭妃、林俊憲有意角逐黨內初選，國民黨將派出台南黨部主委、立委謝龍介。TVBS民調中心最新調查指出，若陳亭妃出線，陳亭妃將以41％勝過謝龍介36％；若林俊憲出線，則林俊憲32％敗給謝龍介的44％，相較今年2月的民調大為翻轉。

依民調數據顯示根據最新數據，若陳亭妃與謝龍介對決，陳亭妃支持度41%，與今年2月的調查相較，下降7個百分點，謝龍介支持度為36%，上升4個百分點，23%未決定，雙方差距由16個百分點大幅減少至5個百分點。

林俊憲今天對此民調表示尊重，他說，他們內部都有掌握相關訊息和脈動，也發現有一些政治性目的的干擾，特別是有其他政黨在干擾民進黨的初選，這一個月內更為明顯，而且力道愈來愈大。也因此呼籲支持者及團隊要愈團結，才能應付挑戰；同時也積極爭取更多中間選民認同，包含年輕人與年輕人家庭、科工區等外來移民。他強調，有更好的優質環境才能讓年輕人願意到台南發展。

