影／接任國發會主委 葉俊顯：上天的安排

新任國發會主委葉俊顯今天與媒體茶敘，葉俊顯表示其實跟行政院長卓榮泰不熟，可是跟經濟部長龔明鑫及國發會前主委劉鏡清熟識，讓我可以承先啟後，可以說是上天的安排。

葉俊顯談到接任國發會主委是因為龔明鑫打電話給他，接下來才跟閣揆面談，隨後才答應接下這份承先啟後的重責大任，之後跟劉主委交接時，才發現和劉主委是同一個系所，劉主委爽快說自己人一定要幫自己人，加上龔明鑫擔任經濟部長，國發會以後也會跟經濟部密切配合，推動經濟創新升級，並優先全力推動創新經濟、均衡台灣、精進治理與投資人才等4大施政主軸，積極規畫AI新十大建設，讓AI引領台灣再次起飛。 國發會主委葉俊顯今天與媒體茶敘，闡述未來會推行的施政主軸。記者潘俊宏／攝影

商品推薦