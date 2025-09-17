快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯侵犯波蘭領空 林佳龍：野心不止於烏克蘭

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。本報資料照
外交部長林佳龍。本報資料照

針對日前（9月9 日）俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，外交部長林佳龍接受美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）與波蘭《選舉日報》（Gazeta Wyborcza）專訪時表示，侵犯波蘭邊境凸顯俄羅斯企圖恢復前蘇聯榮光的野心，並強調「俄羅斯的野心不會止步於烏克蘭」。林佳龍同時表示，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，並呼籲台灣人民向烏克蘭學習，具備保衛家園的決心及能力。

《選舉日報》報導指出，波蘭作戰部隊司令部通報有十餘架無人機入侵波蘭領空，其中部分已遭擊落，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）隨後宣布召開國家安全會議。

林佳龍受訪時表示，「波蘭的防禦系統發揮了效果」，並指出此事件顯示以相對低成本、新技術生產的無人機可造成巨大破壞。他並強調，俄羅斯侵犯波蘭邊境彰顯其渴望恢復前蘇聯榮光的企圖。「俄羅斯的野心不會止步於烏克蘭，正因如此，才會有這麼多歐洲國家挺身支持烏克蘭對抗俄羅斯」。

林佳龍表示，自俄羅斯入侵以來，儘管台灣與烏克蘭地理距離遙遠且無邦交關係，但台灣感受到與烏克蘭的命運緊密相連，並提供烏克蘭人道援助與財務支持。林佳龍說，台灣人民應該向烏克蘭人民學習，「我們必須具備決心，也要有能力保衛自己的家園與同胞」。林佳龍也強調，台灣已準備好參與烏克蘭戰後重建，並持續在技術和人道領域提供援助。

林佳龍指出，台灣提供烏克蘭援助的行為引起了俄羅斯與中國的不滿。其中中國自戰爭爆發以來持續支持俄羅斯，並提供受歐盟制裁的軍工零件，以及可同時用於軍事工業及民用經濟的「雙重用途」物資。林佳龍認為，俄羅斯以「烏克蘭欲加入北約」作為侵略藉口，正與中國以「台灣追求獨立」為理由對台灣進行言論攻擊與軍事恐嚇如出一轍，皆凸顯威權勢力擴張的野心。

波蘭 外交 俄羅斯 烏克蘭 林佳龍

延伸閱讀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

美議員專文指台灣區域重要性 林佳龍：強化防衛能力

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

相關新聞

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

美國在台協會AIT日前指台灣地位未定論，引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨附和AIT說法，並指已故前總統蔣介石僅代表同盟國接...

藍委盼終結少數總統弊病 力推二輪決選制

藍委羅智強17日與藍委吳宗憲、翁曉玲、葉元之攜手宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》...

4小黨拚2026議員席次翻倍 王婉諭：本土政黨不是民進黨附庸

備戰2026年地方選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時力與小民參政歐巴桑聯盟等4黨結盟，目標是在全國推出20位議員參選...

諷賴清德吹噓經濟成長 陳菁徽：無薪假的人半月翻倍

賴清德總統日前表示，前總統蔡英文任內，台灣平均經濟成長率高於日本、美國、歐盟，今年第二季經濟成長率比中國大陸還好。國民黨...

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

民進黨秘書長徐國勇近日公開表示沒有台灣光復節，以及「中美共同防禦條約」不涉領土主權，國民黨前立委陳以信今日公開駁斥。他就...

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。