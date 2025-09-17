影／徐國勇不認台灣光復節 蔣萬安：請問民進黨官員遵守哪一國憲法
今年台灣光復節恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇日前卻在直播節目聲稱，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節。台北市長蔣萬安今天參加捷運共構大樓新建工程落成典禮，會前接受媒體記者聯訪時表示，如果台灣沒有光復，「請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」賴總統聲稱民生優先，但大罷免後換的人卻更用力在操作意識形態，「人民心聲你們有沒有聽到？」，希望政府好好照顧民生、全力拚經濟。
