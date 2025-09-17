萊爾校長紓壓球開賣即秒殺 朱立倫：賴清德再不幡然悔悟會賣更好

國民黨今天開賣第一波「萊爾校長紓壓球」，今早開賣限量500顆秒殺。國民黨主席朱立倫今受訪表示，賴清德總統若再不幡然悔悟，紓壓球一定會賣更好。

朱立倫表示，民意非常明顯、清楚，對萊爾校長，民眾為什麼會有這樣的反應，就是因為今天的總統，完全沒有從民眾角度出發，大罷免過後還在鬥地方政府，最近看到財政劃分法真的是搖頭，如果一個負責任的執政黨，應該是能夠讓大家非常穩健、妥善處理問題，中央地方一體為民眾謀福利，而不是中央想來鬥地方，中央要跟地方搶錢搶權，這就是今天的萊爾校長。

朱立倫說，為什麼受到民眾這麼強烈的反應，他相信紓壓球不但第一波，後續會一定熱門，要展現出民眾的共同意象，最近民意調查結果，賴清德總統的民調又繼續往下降，若再不幡然悔悟，再不能夠真正以總統角度來解決國家問題，中央地方共同照拂民眾，紓壓球一定會賣更好。

