影／「萊爾校長紓壓球」熱賣 朱立倫：因為賴清德總統還在鬥
國民黨文宣商品「萊爾校長紓壓球」第一波熱賣，讓許多支持者期盼繼續發行第二波。國民黨主席朱立倫今天表示，因為賴清德總統到現在還在鬥，從統籌分配稅款，中央減少對地方補助就可以看出來，人民生活在壓力下苦不堪言。
朱立倫表示，現在看財劃法可以看出來，中央還在鬥地方政府，真的是搖頭，中央地方應該是一體為人民謀福利，不應該還在鬥，這個「萊爾校長紓壓球」熱賣就可以知道，人民需要紓解生活壓力，最近看賴總統民調還在掉，可以知道逐漸失去人民信任，如果賴清德繼續鬥爭，我想紓壓球第二波、第三波還會繼續熱賣。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言