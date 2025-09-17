影／「萊爾校長紓壓球」熱賣 朱立倫：因為賴清德總統還在鬥

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）今天出席新北市敬老活動，為年長者按摩舒壓。記者潘俊宏／攝影
國民黨文宣商品「萊爾校長紓壓球」第一波熱賣，讓許多支持者期盼繼續發行第二波。國民黨主席朱立倫今天表示，因為賴清德總統到現在還在鬥，從統籌分配稅款，中央減少對地方補助就可以看出來，人民生活在壓力下苦不堪言。

朱立倫表示，現在看財劃法可以看出來，中央還在鬥地方政府，真的是搖頭，中央地方應該是一體為人民謀福利，不應該還在鬥，這個「萊爾校長紓壓球」熱賣就可以知道，人民需要紓解生活壓力，最近看賴總統民調還在掉，可以知道逐漸失去人民信任，如果賴清德繼續鬥爭，我想紓壓球第二波、第三波還會繼續熱賣。

國民黨主席朱立倫今天出席新北市敬老活動，受到與會者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
