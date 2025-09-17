邱義仁：除了有困難例外 2026縣市長提名農曆年前就位

民進黨2026年選舉對策委員會今天召開第二次會議，選對會召集人邱義仁表示，選對會的建議是農曆年前把2026年縣市長提名人選搞定，不過還是看今天下午民進黨中執會怎麼決定。

外傳民進黨針對2026年六都縣市長人選將在農曆年前完成提名，是否擴大為所有縣市？邱義仁說，除了很少數縣市，有困難的例外，原則上通通都是要在農曆年前，所有的縣市首長完成提名或徵召。至於提名越快越好，是否對選戰有幫助，邱義仁未答，僅說謝謝。

選對會成員、民進黨立委王定宇表示，他個人期望是各縣市提名都不要有困難，都能在農曆年前完成提名，至於哪個區域在內部競爭中要做什麼處理，在哪個區域比較艱困，要有比較好的尋才計畫，這都要遇到才知道，目前還沒設定哪個選區是艱困選區，一切按期程來走。

王定宇指出，越早確定提名減低內部分歧、競爭，讓要被提名人選可以盡早定位，這都是好事情，但有些事不是要提早就能提早，選對會將逐一盤點選區。

