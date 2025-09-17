快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

邱義仁：除了有困難例外 2026縣市長提名農曆年前就位

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨選對會召集人邱義仁。圖／聯合報系資料照片
民進黨選對會召集人邱義仁。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026年選舉對策委員會今天召開第二次會議，選對會召集人邱義仁表示，選對會的建議是農曆年前把2026年縣市長提名人選搞定，不過還是看今天下午民進黨中執會怎麼決定。

外傳民進黨針對2026年六都縣市長人選將在農曆年前完成提名，是否擴大為所有縣市？邱義仁說，除了很少數縣市，有困難的例外，原則上通通都是要在農曆年前，所有的縣市首長完成提名或徵召。至於提名越快越好，是否對選戰有幫助，邱義仁未答，僅說謝謝。

選對會成員、民進黨立委王定宇表示，他個人期望是各縣市提名都不要有困難，都能在農曆年前完成提名，至於哪個區域在內部競爭中要做什麼處理，在哪個區域比較艱困，要有比較好的尋才計畫，這都要遇到才知道，目前還沒設定哪個選區是艱困選區，一切按期程來走。

王定宇指出，越早確定提名減低內部分歧、競爭，讓要被提名人選可以盡早定位，這都是好事情，但有些事不是要提早就能提早，選對會將逐一盤點選區。

民進黨 邱義仁

延伸閱讀

王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

民進黨2026選對會首次會議 邱義仁微笑赴會

王定宇：「海纜七法」遏止並取締中國權宜輪灰色地帶侵擾

相關新聞

徐國勇稱沒有光復節！蔣萬安怒批賴清德：大罷免後更用力搞意識形態

今年台灣光復節恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇日前卻在直播節目聲稱，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，...

萊爾校長紓壓球開賣即秒殺 朱立倫：賴清德再不幡然悔悟會賣更好

國民黨今天開賣第一波「萊爾校長紓壓球」，今早開賣限量500顆秒殺。國民黨主席朱立倫今受訪表示，賴清德總統若再不幡然悔悟，...

影／徐國勇不認台灣光復節 蔣萬安：請問民進黨官員遵守哪一國憲法

今年台灣光復節恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇日前卻在直播節目聲稱，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，...

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

美國在台協會日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，民進黨...

影／「萊爾校長紓壓球」熱賣 朱立倫：因為賴清德總統還在鬥

國民黨文宣商品「萊爾校長紓壓球」第一波熱賣，讓許多支持者期盼繼續發行第二波。國民黨主席朱立倫今天表示，因為賴清德總統到現...

邱義仁：除了有困難例外 2026縣市長提名農曆年前就位

民進黨2026年選舉對策委員會今天召開第二次會議，選對會召集人邱義仁表示，選對會的建議是農曆年前把2026年縣市長提名人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。