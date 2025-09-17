AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

美國在台協會（AIT）發言人近日強調，二戰相關文件並未決定台灣最終政治地位，並指北京對歷史的敘述「是錯誤的」，引發外界解讀為美方重提「台灣地位未定論」。對此，前立委沈富雄昨(16)日在政論節目中表示，這番說法對不同立場的人產生截然不同的情緒，獨派聽了更是「開心不起來」。

美國在台協會日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。沈富雄在政論節目《少康戰情室》分析，民進黨對此態度是「稍感安慰，還表感謝，但虛的！」，並且可能會以為「原來這是不能進白宮的理由」，因為美國此番聲明等於並未把台灣視為「100%的國家」，「未定論就不是一個國家」。

深藍與紅色陣營對此會感到憤怒，因為這已違反一中原則的第三項（即台灣是中國「領土」的一部分），也讓主權有所重疊，至於獨派的反應可能是「當年很興奮，現在卻覺得落寞」。

沈富雄回顧60年前在美國參與台獨運動時，若聽到美國提出「台灣地位未定論」會非常振奮、高興，因為那代表台灣仍有爭取空間；但如今「時過境遷，今非昔比」，美國雖強調台灣地位未定，卻並未支持台灣「獨立建國」，「講到最後反而讓人高興不起來」。

