AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

聯合新聞網／ 綜合報導
美國在台協會（AIT）指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位。 路透
美國在台協會AIT）發言人近日強調，二戰相關文件並未決定台灣最終政治地位，並指北京對歷史的敘述「是錯誤的」，引發外界解讀為美方重提「台灣地位未定論」。對此，前立委沈富雄昨(16)日在政論節目中表示，這番說法對不同立場的人產生截然不同的情緒，獨派聽了更是「開心不起來」。

美國在台協會日前指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，引發討論。沈富雄在政論節目《少康戰情室》分析，民進黨對此態度是「稍感安慰，還表感謝，但虛的！」，並且可能會以為「原來這是不能進白宮的理由」，因為美國此番聲明等於並未把台灣視為「100%的國家」，「未定論就不是一個國家」。

深藍與紅色陣營對此會感到憤怒，因為這已違反一中原則的第三項（即台灣是中國「領土」的一部分），也讓主權有所重疊，至於獨派的反應可能是「當年很興奮，現在卻覺得落寞」。

沈富雄回顧60年前在美國參與台獨運動時，若聽到美國提出「台灣地位未定論」會非常振奮、高興，因為那代表台灣仍有爭取空間；但如今「時過境遷，今非昔比」，美國雖強調台灣地位未定，卻並未支持台灣「獨立建國」，「講到最後反而讓人高興不起來」。

AIT 二戰 沈富雄 一中原則 舊金山和約 美國在台協會

延伸閱讀

相關新聞

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

美國在台協會AIT日前指台灣地位未定論，引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨附和AIT說法，並指已故前總統蔣介石僅代表同盟國接...

藍委盼終結少數總統弊病 力推二輪決選制

藍委羅智強17日與藍委吳宗憲、翁曉玲、葉元之攜手宣布將推動「總統二輪決選制」，採雙軌並進的方式，提出《中華憲法增修條文》...

4小黨拚2026議員席次翻倍 王婉諭：本土政黨不是民進黨附庸

備戰2026年地方選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，時力與小民參政歐巴桑聯盟等4黨結盟，目標是在全國推出20位議員參選...

諷賴清德吹噓經濟成長 陳菁徽：無薪假的人半月翻倍

賴清德總統日前表示，前總統蔡英文任內，台灣平均經濟成長率高於日本、美國、歐盟，今年第二季經濟成長率比中國大陸還好。國民黨...

徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

民進黨秘書長徐國勇近日公開表示沒有台灣光復節，以及「中美共同防禦條約」不涉領土主權，國民黨前立委陳以信今日公開駁斥。他就...

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

民進黨秘書長徐國勇指「沒有什麼台灣光復節」引爭議，國民黨立委羅智強表示「原來台灣還沒有光復？」賴清德總統要這樣跟徐國勇一...

