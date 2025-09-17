美方稱台灣政治地位未定？華府學者：美國以前沒明說

美國國務院日前稱台灣政治地位未定，華府智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春16日表示，他認為美國政策沒有改變，指美國從來就不認為台灣是中華人民共和國的一部分，只不過以前沒有明說。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）16日由余茂春主持，舉行「混合戰和中共滲透：美台安全合作的共同挑戰」（Hybrid Warfare and CCP Infiltration: A Shared Challenge for US-Taiwan Security Cooperation）座談會，邀請台灣香港協會理事長桑普和台灣台北地方法院國安軍事專庭法官許凱傑出席。

針對中共屢屢透過法律戰的方式，利用聯大2758號決議文，或者「開羅宣言」等歷史文件，宣稱中國擁有台灣主權，許凱傑認為說，台灣應該對本身的主權敘事更加積極，指單讓中共發聲，是不合理的。

許凱傑也建議說，台灣應該尋找國際上理念相同的夥伴，建立嚇阻的聯盟；他舉例說，台灣可以與盟友共同發聲，宣告如果中共入侵台灣，台灣的盟友將否決一中政策，以此來嚇阻中國進犯。

桑普也認為，台灣不能一直在法律戰上採取守勢，也應該思考如何進攻，必須大力反對中國錯誤的敘事；桑普以開羅宣言為例說，舊金山和約理當比宣言來得更有效力；桑普也說，台灣應該讓大家專注在台灣擁有主權的事實，強調台灣是有主權的國家，名字叫中華民國。

桑普說，聯合國和國際組織固然重要，但他認為，台灣與美國的關係、與日本的關係、與東協的關係和與歐洲的關係更重要，指台灣與其他國家實際、有效的連結，有助於台灣建立自我身分，並推銷台灣到全世界。

余茂春說，美國的底線就是反對任何一方以武力改變現狀，而現狀的定義就是一個自主的台灣，應該要讓世界理解到台灣作為一個自主國家的現實。

至於美國在台協會（AIT）和國務院近日皆稱「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，以及「舊金山和約」三項文件，均未決定台灣最終的政治地位，余茂春說，美國從來就不覺得台灣是中華人民共和國的一部分，並說明，美國政策沒有改變，只不過以前沒有明說，現在中共逼得美國把這個事實說出來。

另外，針對美國總統川普今年是否有可能訪問中國，與中國國家主席習近平見面，余茂春表示，川普如果訪問北京會是有條件式的訪問，屬於談交易的手段。

余茂春分析說，若川普想達到與中國交易的目的，川普可能會同意以訪問北京作為條件，但如果習近平不願意合作，川普也不會同意訪問。

